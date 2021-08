The Covers: a Karen Bejarano le hallaron “algunos problemitas de afinación”

The Covers de Mega tuvo este viernes 13 como ganadora a Denisse Malebrán, con su tributo a Palmenia Pizarro y la interpretación de “Cariño malo”. Mientras eso fue lo que ocurrió en la primera ronda, la segunda acumuló una mayor tensión. Porque el veredicto de los jueces resultó unánime sobre Malebrán. Entonces, la morbo quedó para quiénes sobrevivirían junto con ella.

Fueron tres los aspirantes. Karen Bejarano, que en la primera ronda imitó a Karol G. Koke Santa Ana, con George Michael; y Patricio Mejías con Leo Dan. De Bejarano, la antigua Karen Paola de Mekano, los jueces encontraron ciertos detalles en su primera performance.

Beto Cuevas, por ejemplo, le dijo “me gustó tu flow. Me di cuenta que de repente la afinación estaba tambaleante. Lo otro, que acusa el nerviosismo, es cuando uno intenta esconder la mirada. Estabas con un poquito de vergüenza”, le dijo el intérprete de La Ley.

#TheCoversMega Karen Bejarano se transformó en la estrella de reggeatón Karol G >> https://t.co/qRLx0bwWsw pic.twitter.com/pOSh6S5M6F — Mega (@Mega) August 14, 2021

Las palabras más duras las encontró en la ronda de definición. Ahí ella le hizo un tributo a Myriam Hernández con “El Hombre que Yo Amo”. Apareció con un ajustado vestido blanco. Se cortó la chasquilla. Todo para caracterizarse al estilo de la diva chilena.

Veredicto decisivo

Óscar Mediavilla no parecía impresionado. “Lo hiciste bien. Estuvo muy bien. Quizás algunos detalles con la afinación. No sé cómo será la afinación exacta de Myriam Hernández. Pero el color y la forma me parece que estaban. Lo vi bien, pero encontré algunos problemitas de afinación, que tampoco son tan graves. Pero me parece que hiciste un buen papel”, le dijo.

Sin embargo, pese a las críticas Karen Bejarano clasificó en The Covers. Junto con Koke Santa Ana, que interpretó a Federico Moura y su “Luna de Miel”. Mientras que quedó fuera Pato Mejías, que apareció como Raphael y su recordado éxito “Mi Gran Noche”.