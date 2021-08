Martín Cárcamo analiza sus dos apuestas en Canal 13: “Es un ritmo vertiginoso, pero de programas que son full alegría”

Nada menos que dos programas tendrá al aire Martín Cárcamo en Canal 13 desde los próximos días. Eso ocurrirá tras el debut de este lunes a las 19:35 horas, “¿Qué dice Chile?” y desde el próximo lunes, sumará “Los 5 mandamientos” en horario prime, con tres emisiones semanales.

En el programa familiar de concursos “¿Qué dice Chile?”, que se podrá ver de lunes a viernes, dos equipos de cuatro personas buscarán responder a preguntas de temas populares de todo tipo. “Es un formato que me encanta. Se puede animar, se hace de pie. Uno va, sorprende a la gente. Para un animador, es un formato precioso”, dice Cárcamo.

El comunicador explica ante el debut de este franjeado se siente como lo hacía cuando animaba “Calle 7” o “El último pasajero”, programas de TVN que hizo hace una década. Sobre eso, dice casi divertido “aunque estoy más grande, por no decir más viejo”. Además, dice que es en ese horario que en el que aparece “la esencia, la cosa más primaria del conductor, por la cual me dediqué a ese oficio”. En parte, explica, porque da espacio de conocer a los participantes.

Por otro lado, “Los 5 mandamientos” es un espacio de conversación, anécdotas, humor, juegos y música en vivo. “Tiene un tono muy agradable. Vamos a conocer lados distintos de personajes que todo el mundo ha visto en otros espacios, en otras esferas”.

Estar tanto tiempo en pantalla implica largas jornadas de grabación. Pero el animador explica que ya tienen un sistema bien armado con ambos equipos de trabajo. Algo que se ha visto simplificado de cierto modo porque está coincidiendo con quienes han sido parte de espacios que van del Festival de Viña del Mar a “De tú a tú”.

“Voy a hacer sí o sí dos programas al día, a veces tres. Pero no son programas que son de larga duración”, dice y se explaya al respecto. “Es un ritmo vertiginoso, pero de programas que son full alegría, que son full simpatía, entonces estoy full motivado”, asegura Martín Cárcamo.

Eso sí, hay un punto que no se debe dejar de lado. ¿Podría agotarse el público de tenerlo en pantalla en dos espacios al mismo tiempo con varias emisiones semanales cada uno?

Cárcamo responde, sin dudar, que esto es parte del juego. “El riesgo está implícito en este trabajo. Es como una condición sine qua non que el riesgo exista. Pero la pregunta que yo me haría es, ¿qué es más riesgoso, estar o no estar en la pantalla hoy día? Y si uno tiene la posibilidad de estar con dos formatos entretenidos, más que un riesgo es una oportunidad y una posibilidad de seguir desarrollándome como conductor. Y espero que a la gente le guste”.