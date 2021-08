Daniel Jadue le contó a Julio César que a su mamá le habría encantado que fuera sacerdote

Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta y derrotado candidato en las primarias de Apruebo Dignidad, estuvo en el “Pero con Respeto” de Chilevisión este lunes 16. A Julio César Rodríguez le confesó que en algún momento pensó en ser sacerdote, cuando estudiaba en el Colegio Alemán, pero luego se decepcionó porque vio las opiniones de un religioso a propósito de la Operación Albania.

“Era de misa de domingo, de confirmación y confesión”, contó Jadue, actual militante del Partido Comunista. “Me desilusioné de la religión por estas dos iglesias que había en Chile. La comprometida con los derechos humanos y la comprometida con las violaciones de los derechos humanos por el otro lado”, recordó el alcalde Daniel Jadue. “Uno que siempre lo tengo aquí es el cura Hasbún”, reveló.

“Fue después de la Operación Albania, que fue un asesinato en una cueva de ratones. Fue en la casa de Pedro Donoso. Murieron varios compañeros y yo recuerdo que días después de esta masacre me tocó ver en Canal 13 una prédica de Hasbún, justificándolo. Había sido un enfrentamiento inventado. Llegaron los canales que hoy se precian de democráticos a cubrir el crimen de la dictadura”, recordó Daniel Jadue.

Su madre

Sin embargo, Daniel Jadue también le contó que a su mamá “le hubiese encantado que él fuera sacerdote. “Cada vez que le decía a mi mamá ‘encontré pega’, ella me respondía ‘Gracias a Dios’. Yo entonces reaccionaba: ‘No, gracias al currículum’. Ella se enojaba y me decía ‘¿Por qué me faltas al respeto?’”, dijo. Además recordó que sus papás se separaron cuando él tenía tres años. “Mi mamá reemplazó a las dos figuras”, dijo.

También culpó al patriarcado del fracaso del matrimonio de sus padres. “El patriarcado condena a la mujer. Es la que más sufre. Pero los hombres también, si no son capaces de asumir el rol que se les reserva. No es lograble para todos. Los que no lo logran se refugian en el alcohol y en otras tonteras. Es un problema del modelo del patriarcado. Asegura un buen lugar sólo para un porcentaje de los hombres y para ninguna mujer”, explicó.

Al final del programa, Julio César intentó seguirlo en el Dabke, el baile palestino que Jadue también mostró en 1987 en el Festival del Viña del Mar. No pudo.