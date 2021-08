Nelson Mauri pide de vuelta su cuenta de Instagram: “La cagué un poco”

Nelson Mauri, el ex chico Rojo, publicó un mensaje pidiendo que le devuelvan su cuenta oficial de Instagram. Esta se encuentra suspendida desde mediados de julio. Pasó luego de que fue a una fiesta donde Ignacia Michelson y, según él, su atuendo molestó a algunas personas que lo vieron en videos que colocó en la red.

Desde su cuenta alterna en Instagram, miami_store_chile, Nelson Mauri contó que “hace más de un mes, el 11 de julio, Facebook suspendió mi cuenta de Instagram oficial. Muchos de ustedes se han dado cuenta de que no he aparecido en mis redes sociales. Es parte de mi negocio. Trabajo a la par con mi tienda”, relató Nelson Mauri.

En un mensaje escrito puso el hashtag #Freenelsonmauri. Y dijo que “necesito que me ayuden a recuperar mi cuenta de Instagram. Ya no sé qué hacer. Ya cumplí el castigo y voy como en el día 36 y no pasa nada. Entro a la cuenta. Está suspendida. Quiero hacer la revisión del caso y me dicen que no. Eso me ha afectado directamente. Yo sé que he cometido errores. La cagué un poco”.

Entonces contó cuál fue la causa de la suspensión. Fue al cumpleaños de la Ignacia Michelson. “No le echo la culpa a ella. Fue mía. Usé un outfit un poco provocador, fuera de lo común (…) Fui muy perra. Me puse faldita. Quise jugar un poco. Y publiqué algunos videos en Instagram y lamentablemente mucha gente se sintió pasada a llevar”.

Y por eso, dijo que “me reportaron la cuenta. Una lata en verdad. Siento que soy auténtico, pero súper respetuoso. No pago con mala onda. Para mí ha sido difícil como que te apunten por gay. Pero siempre he salido adelante. Entonces no entiendo por qué hay gente que se resiente porque uno usa una faldita”.