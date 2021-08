“Asco e impotencia”: exintegrante de Porto Seguro denuncia que médico no quiso atender a su hijo

A veces, las redes sociales sirven para dar a conocer situaciones que podrían ser injustas. Y esto hizo Indio Costa, exintegrante del grupo Porto Seguro. Pues utilizó su cuenta de Instagram para denunciar lo ocurrido con su hijo en una clínica de la capital. Lugar donde no se atendió a su hijo menor, Fernando.

Según explicó Costa, hace un par de semanas el niño estuvo internado en la Clínica Alemana a causa de complicaciones respiratorias. Su diagnóstico era bronquitis aguda.

A pesar del alta médica, en los últimos días el pequeño volvió a sufrir problemas de salud. “Hoy volvió a presentar complicaciones respiratorias y lo llevamos a la urgencia en la mañana, pues tenía mucha tos, se le hundían las costillas al respirar, pero no tenía fiebre y dijeron que era una gripe”, contó el exintegrante de Porto Seguro.

A pesar del nuevo diagnóstico, Fernando no mejoró. “Durante la tarde empeoró, se hundían más aún las costillas para respirar y además tenía fiebre”, dijo Costa. Fue entonces que volvió a la clínica para que lo atendiera un médico de la especialidad.

“Tratamos de buscar un especialista pediatra broncopulmonar en la misma clínica, pues tenían todo el historial clínico de mi hijo y supuestamente tienen buenos profesionales, atención, etc”, dijo.

Si bien buscaban un sobrecupo, no se accedió a la solicitud. “Pasamos por la recepción y pedimos un sobrecupo y de inmediato dijeron, de una forma súper prepotente, que no hacían sobrecupo. Expliqué la situación, pues mi hijo tiene solamente 1 año y necesitábamos que un especialista diera su diagnóstico, ya que no estaba convencido de que era un simple resfrío, como dijeron en la urgencia”, explicó.

En ese momento fue posible conseguir un sobrecupo y el médico conversó con los padres del menor para “saber de qué se trataba”. Pero en ese momento la situación empeoró.

“Fue el peor profesional, si es que se puede decir profesional a ese tipo, y dijo que si ya pasó por la urgencia más temprano, tiene tos y fiebre pero no le hicieron el PCR, tendría que volver a la urgencia, ya que él no iba a atenderlo y simplemente nos dio la espalda, entró en su consultorio y nos cerró la puerta”, narró Costa. Y agregó: “No puedo describir mi indignación, rabia, pena, odio, repudio, asco e impotencia frente a esta situación”.

Al terminar su relato, Costa dio una positiva noticia. “Conseguimos un sobrecupo con el Doctor José Miguel Serra Corominas en Integramédica de Apumanque. Su atención fue increíble, no solamente por hacer un sobrecupo justo antes de irse, si no por cómo trató a mi hijo, explicó y diagnosticó todo. Solamente tengo que agradecer a Dios y a la buena atención del Doctor José Miguel Serra”.