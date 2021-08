Así es Nestflix, el portal de series y películas ficticias que siempre quisiste ver

Mac & Cheese, con Joey Tribbiani, u Operazione Dyn-o-mite, con Rick Dalton, son dos de las producciones de Nestflix. ¿Nestflix? Sí, así se llama esta plataforma que parodia las series y películas ficticias de algunas originales.

Las dos que nombramos pertenecen a Friends y a Once upon a time in Hollywood, pero aparecen hasta más de 450 referencias distintas, cada una más hilarante que la otra. Se denominan programas “anidados”, porque están dentro de una película o serie original: de allí su nombre, jugando con Netflix.

Más ejemplos: Reptar y Reptar 2010, de Rugrats; Space Mutants, de Los Simpson; o White People renovating houses, de South Park.

¿Quién está detrás de Nestflix?

Lynn Fisher es desarrolladora web e ilustradora digital, y está detrás de Nestflix. “He estado interesada en películas y programas anidados durante años, desde que aprendí que Angels with Filthy Souls (de Home Alone) era una película falsa”, dijo a CNET.

“Después de que una búsqueda en la web no mostró una lista súper completa, pensé que podría ser un sitio de agregación de datos divertidos”.

Como en el original Netflix, las historias en Nestflix son distribuidas por categorías. Hablamos de dramas, comedias, thrillers, películas de espías, westerns y tele realidad, entre otras.

Algunos ejemplos de películas y series anidadas

Cada serie o película tiene una descripción. Vamos con algunos ejemplos: Tom y Daly (The Itchy & Scratchy Movie), de Los Simpson. “¡Tu dúo de duelos animados favorito! ¡Suspenso! ¡Romance! 53% de metraje nuevo”. También explica de dónde sale la referencia: Los Simpson (1989-presente).

Otro: Stolz der Nation. “La historia del francotirador alemán Frederick Zoller, que mató él solo a 250 soldados aliados”. ¿Dónde la vimos? En Bastardos sin gloria (2009).

Una más: Tropic Blunder. “La historia real detrás de la realización de la historia de guerra falsa más cara de la historia. El sargento John ‘Four Leaf’ Tayback y la selva de Vietnam están llenos de sorpresas. Ganador de ocho premios Oscar”.

La referencia pertenece a Tropical Thunder (2008), la película con Ben Stiller y Robert Downey Jr.

Además de la descripción, cada producción tiene su propio logo e imágenes, tal y como si fuera Netflix. Pero claro, hace la salvedad: “Nestflix no está afiliada con Netflix ni con ningún otro servicio de streaming o estudio de cine”. También cuenta con un enlace a Buymeacoffee, para algún pago a Lynn.

Te dejamos aquí el link a Nestflix, además del link de la página de Lynn Fisher, para disfrutar de todo su trabajo. Es la madre de todas las parodias.