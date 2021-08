Salas recordó gesto de Farkas tras haberlo contratado para un show: “Me pagó el doble, sin que se lo pidiera”

El humorista Álvaro Salas recordó en el programa Podemos Hablar, que se emitirá mañana viernes en Chilevisión, una anécdota que vivió con Leonardo Farkas, quien le pagó el doble de sus honorarios luego de haber realizado un show en la fiesta de aniversario de matrimonio del empresario.

“Me pagó el doble, sin que yo se lo pidiera (…) lo juro, por lo más sagrado que hay, que le cobré lo mismo que cobro en cualquier evento (…) ¿por qué? Porque si yo le hubiera cobrado tres o cuatro veces más, de seguro me los habría pagado, pero no me habría llevado nunca más, para que estamos con cosas”, dijo Salas en el estelar del canal privado, quien recordó el origen de aquel desinteresado gesto del filántropo nacional luego de explayarse respecto del “pituto” laboral que más recordaba en su carrera de humorista.

“Yo nunca pensé que me iba a contratar”, partió el relato Salas, quien fue parte del show que organizó Farkas en 2009, considerado por muchos como la “fiesta más espectacular” que se haya realizado en Chile.

La generosidad de Farkas

“Fue una fiesta en el hotel Sheraton, pero a toda raja (…) nos iban a buscar en limusina al lugar y no había que llegar en vehículo. Había que ir sin celulares para que nadie grabara ni una cosa. En el show (se presentaron) Air Supply, Donna Summer, fue una experiencia muy bonita y estaba animando (Antonio) Vodanovic”, recordó el humorista.

Respecto de su presentación, Salas agregó que tan sólo contó una veintena de chistes en una hora, principalmente porque la esposa de Farkas es estadounidense. Por ello decidió relatarlos de forma pausada para que el empresario pudiera explicárselos a su mujer.

“Farkas estaba con su señora y la señora no cacha nada de castellano. Entonces, entre cada chiste, tenía que hacer una pausa, porque él le explicaba el chiste a ella. Estuve como una hora para contar veinte chistes”, relató.

El especial aporte del empresario a Salas

Luego de su show, indicó el artista, lo que más le preguntaron sus amigos y conocidos fue el monto que le cobró al empresario. A lo que el porteño reconoció que fue su tarifa habitual, la que finalmente le dobló Farkas, en un gesto que hasta el día de hoy el humorista agradece y que retrata de cuerpo entero la generosidad del chileno radicado en Estados Unidos.

“Cuando Ricardo, quien trabaja conmigo, fue a buscar el cheque a la oficina, la secretaria le pasó dos sobres. En uno estaba lo que habíamos cobrado y en el otro, un cheque por el mismo valor y una tarjeta que tenía escrito ‘gracias por la buena onda y por el buen momento que vivimos’ en el cumpleaños”, aseguró Salas, que tras este episodio cenó en un par de ocasiones más con Farkas, con quien ha mantenido una buena relación.