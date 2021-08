Julio César por coqueteo de Clint Eastwood: “Anda con la pistola cargada”

Julio César Rodríguez tuvo de invitada a la actriz Fernanda Urrejola este miércoles 18 en “Pero con Respeto” de Chilevisión. Ella le relató ciertos detalles de su vida en Hollywood y de sus películas con Clint Eastwood y con Dennis Quaid. Y esos detalles partieron cuando Urrejola le comentó que Quaid le dijo que ella se parecía a Andie MacDowell.

Urrejola no tuvo oportunidad de trabajar directamente con Quaid en “Milagro Azul”. Pero dijo que conversando con él, el afamado actor estadounidense le comentó que la encontraba parecida a Andie MacDowell (“Cuatro Bodas y un Funeral”) Entonces, Julio César bromeando le dijo que le estaban coqueteando.

“Nooo, yo creo que Clint me coqueteó más”, dijo Urrejola. “Fue en una escena que tenía que decirme que no y luego me dijo que era la escena más irreal de su carrera”, añadió. Entonces Julio César le dijo que “mire, el hombre siempre anda con la pistola cargada parece”. Y a continuación se acordó de la Magnum que tenía cuando Eastwood encarnó a Harry El Sucio. Urrejola es una de los dos actrices de la película “Cry Macho” de Clint Eastwood.

También recordó que cuando quedó seleccionada para “Narcos México” era el cuarto casting en Estados Unidos y llegó justo cuando ya comenzaba a pensar en regresar a Chile. “Me dio la fuerza para quedarme. Al primer año estaba raja. Me estaba arrepintiendo. Me dio sustito. Era la dificultad. Aquí en Chile estaba súper cómoda”, recordó.

Sí reveló que en Chile la que siempre solía quedarse con los casting donde coincidían era Daniela Ramírez. Ambas se presentaron para “Los Archivos del Cardenal” y el rol al que aspiraba Urrejola fue para Ramírez. Entonces Julio César simuló que recibía un llamado de Daniela Ramírez y le decía que se iba a Estados Unidos.

Al final Urrejola contó que lamenta no haber sido elegida para Matrix 4 y que está contratada como coguionista para adaptar textos de Isabel Allende.