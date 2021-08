La astronómica cifra que recibirá Pedro Pascal por cada capítulo de “The last of us”

No hay duda de que Pedro Pascal está pasando por un maravilloso año profesional. El actor no sólo es una estrella conocida a nivel planetario por su trabajo en “The Mandalorian”, sino que gracias a su rol en “Wonder Woman 1984”, incluso llegó al tope de la lista de actores más populares de IMDb a comienzos de año.

Y, claro, está el hecho de que tendrá un rol en la primera cinta de Judd Apatow para Netflix y que protagonizará la esperada adaptación del videojuego “The last of us”.

Es justamente por esta serie, que está en proceso de rodaje, que Pascal recibirá una nada despreciable suma de dinero. Según reporta Variety, el sueldo del chileno radicado en Estados Unidos llega nada menos que a 600 mil dólares por episodio.

En el texto, que trata de cómo el auge del streaming ha disparado los sueldos a varios actores de series, entrega otras cifras. Es así que se puede saber que Pascal supera a estrellas como Alec Baldwin (US$ 575 mil por “Dr. Death”) y Jude Law (US$425 mil por “The third day”).

Eso también ocurre con los US$400 mil de Henry Cavill (“The witcher”) y Jason Sudeikis por Ted Lasso, Misma cifra de John Goodman, Laurie Metcalf y Sara Gilbert por “The Conners”. Atrás quedan también los US$350 mil de Winona Ryder y David Harbours por “Stranger things”.

Igual o mejor que Pedro Pascal

Pascal iguala los montos pactados por Gillian Anderson, Viola Davis y Michelle Pfeiffer por la serie “The First Lady”, además del sueldo de Steve Martin y Martin Short para “Only murders in the building”.

Eso sí, hay varios actores que superan al protagonista de “The Mandalorian”. Es así como Chris Pratt lo dobla y más con sus 1,4 millones de dólares por “Terminal list”, mientras que Jeff Bridges llega a US$1 millón por “The old man”.

En tanto, Bryan Cranston con “Your honor” consigue US$750 mil, mientras que las actrices de la secuela de “Sex and the city”, “And just like that…”, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon ganaría cada una entre 650 y 750 mil dólares por la serie que debutará en HBO Max.