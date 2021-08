Yamila Reyna desclasificó sus citas con Manuel Neira: “A la segunda se curó”

Yamila Reyna y Pamela Díaz participaron en un live de Instagram con Ignacio Gutiérrez y Daniela Aguilera. Cuando iban 41 minutos de diálogo sucedió un giro inesperado. Díaz contó que su ex Manuel Neira salió con Yamila Reyna y que ella se enteró mucho después. Por boca de Yamila.

La argentina hablaba de “MasterChef” y Díaz del programa “Mochileros” que conduce en TVN. Entonces, Gutiérrez recordó el matrimonio televisado de Pamela con Manuel Neira. “Cuando Manuel llegó con el pelo planchado”, recordó Gutiérrez. Díaz respondió en tono de broma que “Me quería separar el mismo día”.

Y en seguida pasó lo siguiente.

Pamela Díaz: Me quería separar el mismo día… A mí me pasó una cosa muy divertida. Un día estuvo la Yami en un programa que teníamos en el cable. Estaba con (Giancarlo) Petaccia animando y ésta llega y me dice ‘amiga, tengo que contarte algo. Yo salí con Manuel’. ‘¿Qué?’. Quedé con la saliva trancada. Y me dice eso y yo me dije ‘¿Qué pasó en mi vida que no me di cuenta?’.

Ignacio Gutiérrez: ¿Y es verdad que saliste con Manuel? ¿O no?

Yamila Reyna: Pero salí dos veces. La segunda vez se curó y no le di más bola al boludo.

Ignacio. Alguien que defienda a Manolito. ¿Pero cómo Yamila?

Yamila: Ya se había separado.

Pamela: Gracias amiga.

Después le preguntó por Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz le dijo que estaban bien. Ignacio Gutierrez entonces le consultó por qué siempre le preguntaban eso. “La gente me envidia. La gente me envidia. No pueden entender que dos rostros tan lindos y tan importantes estén juntos”.