Hija del Chino Ríos se fue con polémica de “El Discípulo del Chef”

Constanza Ríos se convirtió en la quinta eliminada de “El Discípulo del Chef” de Chilevisión. Dejó al equipo verde con apenas tres integrantes aparte de su maestro, Ennio Carota. Y su salida no estuvo exenta de al menos un par de polémicas en el capítulo de este jueves 19.

Hasta pronto @conitarios 🥺 El equipo verde se queda con una participante menos luego del nuevo desafío de #ElDiscípuloCHV ¡Ánimo! pic.twitter.com/og1ZJbt4FK — Chilevisión (@chilevision) August 20, 2021

Una de ellas ocurrió cuando se negó a presentar un plato en la primera ronda. Carota le dijo que pasara al frente y Constanza Ríos dijo que no. “No, yo no voy a ir”, le insistió y se salió con la suya. Luego explicó que eso fue porque “no me gusta hacer esas cosas. Salir en televisión ya me cuesta un montón. Entonces ponerme a hablar de algún plato no me gusta. Yo creo que no me va a ir muy bien”, dijo la hija mayor del ex Top One del mundo del tenis, Marcelo Ríos.

Y la segunda ocurrió en esa misma presentación. Constanza Ríos se explicó que su equipo perdiera porque el chef no arreglaba los platos. No aparecían bonitos ante los jurados. Pero sobre la misma argumentación, Carota dijo que los platos podrían quedar mejor presentados si ella participara más. En esta ocasión los jurados fueron los mismos de “Yo Soy”: Antonio Vodanovic, Myriam Hernández y Cristián Riquelme.

Constanza sólo ayuda

Su poca participación quedó en evidencia también en la ronda de definiciones. Ella estuvo con Felipe Izquierdo en la preparación de un pollo. Y ahí la mostraron arreglando los adornos, pero el resto corría por cuenta del actor. Cuando le preguntaron qué había hecho, dijo que lo suyo fue ayudar. Entonces, cuando su equipo Verde perdió en la definición ante el Azul parecía claro qué pasaría.

De hecho ella lo reconoció en sus palabras finales. “Cuando dijo que era la eliminada, no estaba muy sorprendida. Cocinando sola de veraz no hubiéramos logrado nada”, dijo Contanza Ríos y luego añadió algunas cosas sobre reencontrarse con Chile. Lástima por Camilo Hueta.