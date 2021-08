“Hay un sentimiento de horror”: Jorge Said hace crudo recuento de lo que se vive hoy en Afganistán

“Ha sido radical, fuerte, dramático”, dice Jorge Said al teléfono a Publimetro desde Kabul, sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en Afganistán, país que ha sufrido una brutal caída frente a los talibanes, quienes volvieron a imponer su visión radical del Islam en el país. Esto ocurrió de manera fulminante aprovechando la salida del ejército de Estados Unidos del lugar y ha desatado el caos, con cientos de miles de personas tratando de escapar. Sin importar cómo ni si el intento los lleva a la muerte.

El periodista chileno-estadounidense está en Kabul desde hace dos semanas grabando nuevos capítulos de “Buscando a dios”, serie documental que en marzo debutó en History 2 y emitió Canal 13. Pero aparte de encontrar historias sobre rituales religiosos, se encontró frente a frente con una enorme crisis humanitaria.

Explica que se trata de acontecimientos terribles, pero “al mismo tiempo, de un interés periodístico riquísimo. Ha sido un material más interesante que el que vine a buscar”. Por ello, ha estado contando lo que ha visto a medios como la BBC y CNN, además de un reportaje que mostró Canal 13. Cabe recordar que él también hizo la serie documental “Reporteros en tiempos de crisis”. Por lo tanto, ha conocido de cerca este tipo de dramas extremos.

Said cuenta que tenía planeado irse ayer, tras la fiesta religiosa chiíta. Pero ahora no está tan seguro de ello. Especialmente al ver que las minorías religiosas, como es el caso de los chiítas, van a seguir dando la pelea “Los sectores más fanáticos fueron igual (a su fiesta religiosa). Yo pensé que iban a llegar los talibanes en cualquier momento, porque salieron tirando balazos y sacaron las banderas. . Ellos se sienten súper amenazados por los talibanes. Entonces, les dijeron ‘OK, si vienen para acá van a tener enfrentamiento. No nos vamos a entregar al genocidio ni al abuso. Entonces, se hizo igual”.

Además de los chiítas, Said cuenta que las minorías étnicas también están alerta. “Los Hazara, los Tayik, los Uzbekos, los Farsi, que son descendientes de iraníes, todas esas minorías se sienten amenazadas. Los talibanes quieren instaurar un emirato, una dictadura religiosa basada en una interpretación del Islam absolutamente salafista, extremista en la cual ya las mujeres cambiaron completamente su manera de ser“.

Jorge Said en un campo de refugiados en Afganistán

El periodista ahonda en la compleja situación que viven las mujeres. “Lo que les ha ocurrido es dramático. Ya les dijeron que no van a poder ir más a trabajar, mientras ellos hacen declaraciones de que lo van a permitir y todo eso. Pero la realidad no es esa. Ahí es donde está el problema”.

Y agrega sobre lo que ha visto en persona. “Hay un drama en los campos de refugiados, que no son campos, sino que cualquier lugar que se ha habilitado ahí y se ha metido cualquier tipo de gente, con un peligro enorme”.

Por otro lado, narra Said, está el problema en el aeropuerto. “Se le prometió a toda esta gente que trabajó con los norteamericanos y los británicos que los iban a sacar”. Pero no ha ocurrido, y eso ha tenido consecuencias. “El tiroteo que vi en el aeropuerto era estremecedor, estaban tratando de contener a la multitud que quiere entrar”.

Para resumir, Jorge Said asegura: “La gente está con mucho miedo, hay un sentimiento de horror en este momento”.