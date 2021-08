Mon Laferte sigue en su súper semana: uno de sus discos superó las 500 millones de reproducciones en Spotify

La tercera semana de agosto de 2021 ha resultado ser un muy buen momento para Mon Laferte. Primero, porque anunció públicamente que está embarazada de su primera guagua. Segundo, y enormemente importante en lo profesional, es que la cantante chilena radicada en México consiguió una gran marca en Spotify.

Esto ocurrió porque uno de sus discos superó las 500 millones de reproducciones en la plataforma, hecho que marca un precedente para los artistas locales en ella.

El trabajo discográfico que consiguió tal honor es “Mon Laferte Vol. 1. El disco de 2015 contiene varias canciones altamente populares de la cantautora. Algunos ejemplos son “Amor completo”, “Si tú me quisieras”, “Tu falta de querer” y “Tormento”.

El embarazo de Mon Laferte

El martes la artista reveló que está embarazada. Fue durante un live, donde explicó que no se aguantó a esperar las doce semanas para dar a conocer su estado.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos. Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más (sin decirlo)”, dijo por Instagram.

“Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho y tengo que estar en reposo absoluto”, agregó Mon Laferte en la transmisión de Instagram.

“Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil. Ser mujer, estar en la industria y estar haciendo música, pasan muchas cosas atrás que no se cuentan”, dijo.