Hilary Duff dio positivo por covid: se contagió con variante Delta

La actriz Hilary Duff reveló a través de redes sociales que dio positivo por coronavirus.

La intérprete que protagonizará un spin-off de How I Met Your Mother, la cual se llamará How I Met Your Father, dio a conocer el hecho en una historia en su cuenta de Instagram.

“Esta Delta es un pequeño fastidio. Síntomas: dolor de cabeza fuerte. Sin sabor ni olor. Presión en los senos nasales. Niebla cerebral. Agradezco estar vacunada”, señaló la actriz.

Cabe mencionar que Hilary Duff, la recordada Lizzy McGuire, interpretará en How I Met Your Father a Sophie, quien le relatará a su hijo la historia de conoció a su padre.