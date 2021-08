Las predicciones de Kenita Larraín para lo que queda del 2021

Kenita Larraín, quien durante los últimos años se ha dedicado a la numerología, dio a conocer lo que se viene para lo que resta del 2021

La modelo explicó en Chilevisión Noticias que si se suma los dígitos del año da como resultado 5, lo cual “tiene que ver con Mercurio, con el pentagrama y este 5 se llama el cambio y transformación”.

“Entonces, a raíz de todo lo que estamos viviendo en el hoy, no solo con la pandemia en el afuera, sino que en los cambios internos. La invitación va a ser a que nosotros nos flexibilicemos y podamos buscar en nuestro interior, no es verdad, y abrirnos al cambio, porque el 5 habla de flexibilidad. Es súper importante ser flexibles y abrirse a todo lo que viene”, detalló.

De igual manera, afirmó que “muchas veces creemos que nos conocemos, creemos que nos escuchamos, y no es así. Así que la recomendación para este 2021 es estar súper flexibles con todo lo que se viene. Se vienen, según yo lo que yo creo, muchas revelaciones que nos van a sacar muchas veces el piso. Pero van a ser cambios de paradigmas lo que se viene”.

“Mientras uno está esperando apegado al pasado, inflexible y esperando que la vida que teníamos antes de la pandemia vuelva a la normalidad, o sea que volvamos a lo mismo, yo creo que lo va a pasar mal porque eso no va a pasar. No vamos a volver a ser nunca, ni los seremos humanos que éramos antes, ni con nuestras familias, ni con la sociedad. Eso no va a ocurrir. Estos cambios empezaron y van a seguir, seguir, seguir. Entonces, mientras nosotros estemos abiertos a esos cambios vamos a fluir con la energía y vamos realmente a encontrar esta paz interior”, concluyó Kenita Larraín.