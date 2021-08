“Siento una pena horrible”: Coté López hace dura crítica por falta de cobertura a Marcha por los niños

Este fin de semana hubo una actividad importante en Plaza Baquedano. Fue ahí donde partió la Marcha por los niños en Santiago. Se trató de un evento que se llevó a cabo en varias ciudades del país y busca mayores condenas para quienes cometan delitos contra menores de edad. Además, su fin es visibilizar cómo se ha vulnerado a pequeños como Tomás, Tamara e Itan, entre otros. Coté López fue una de las personas que se sumó a las marchas, pero mostró su molestia por la falta de cobertura.

Entre sus posts relacionados a sus marcas de maquillaje, ropa y sus novelas, en la semana ella estuvo hablando de la actividad que se hizo este domingo. Y, además de distintas postales de lo ocurrido, hizo una crítica a medios y a otros influencers.

“Cada vez que llego a casa después de estas marchas, siento una pena horrible por la sociedad en que vivimos. No puedo creer que, cuando se trata de nuestros niños, no somos capaces de llenar las calles del país, de salir en todos los medios de comunicación. No puedo creer que hoy hubo madres que me contaban que personajes no querían compartir en sus IG “porque no era parte de su contenido”… dijo la influencer.

“Me da tanta rabia ver otros temas en la palestra triviales, sin ningún sentido. Y esto que era importante, que no puede seguir ocurriendo, no. Tu hijo, tu sobrino, tu prima, tu hermano podría ser asesinado, todos estamos expuestos”, agregó.

Pero, además de hacer sus descargos, Coté López , planteó una solución. “La próxima marcha la avisaré todos los días con una semana de antelación y les ruego que vayan. Si tan solo estuvieran cerca de uno de tantos papitos que estuvieron hoy abrazando los juguetes y las fotos de sus hijos entenderían que ESTO es importante”.

Aparte de eso, compartió varias stories de lo ocurrido durante la marcha.