“Explícito”: Coté López anuncia que trabaja en su cuarto libro de género erótico

Coté López no para. La modelo e influencer se dedica a varios proyectos al mismo tiempo y siguen sumando actividades. Porque además de su línea de ropa -que tiene todo tipo de tallas disponibles- y maquillaje, está trabajando en Louis Antioine, su nueva línea junto a su marido, Luis “Mago” Jiménez. También, prepara su debut en TV. Y en medio de todo esto, ella acaba de anunciar la salida de un nuevo libro. El cuarto.

Fue a través de un mensaje a través de redes sociales que López -quien es sicóloga de profesión- dio a conocer la noticia. Y lo hizo para su 1,8 millones de seguidores en Instagram.

“Quiero contarles que ya llevo más de la mitad de mi cuarto libro escritooooooo!!! Yey Este libro no tiene nada que ver con la trilogía es una historia nueva. Ya muero por que lo lean!!!”, escribió.

La influencer y mujer de negocios continuó en un post cargado de emoticones. “Les quiero mostrar la portada. Ya saben que no tengo paciencia jajajaja y no me aguanto de mostrar las cosas, y la verdad también lo subo porque así me autopresiono para escribir más rápido, jajajaja”.

Ya para terminar, dijo: “Gracias a todos por su atención y si aún no han leído mis otros libros pueden comprarlos en la página www.tutampocoerasparami.cl”. Coté López también bromeó y aprovechó de comentar sobre piratería. “Llame ya!!! Jajajajaa. PD, sólo ahí son originales( y librería). Todos los demás son falsos! Los míos traen laca, cuño, etc y los falsos vienen con hojas de mala calidad, etc…”

Cabe recordar que López ya publicó “Tú no eres para mí”, “Discúlpame fue un error” y “Hasta que la muerte nos separe”. Se trata de una trilogía de corte romántico/erótico.

Si bien este libro es una historia que no tiene que ver con los personajes anteriores, su título “Explícito” deja claro que