¿Mayte Rodríguez embarazada? Foto que borró en Instagram enciende las alarmas

Una foto. Una foto en bikini, para ser más específico. Eso es lo que dio pie a un llamativo rumor. Eso sí, no fue sólo la foto, sino de quién era la foto y qué hizo con ella. Porque todo comenzó por una imagen publicada por Mayte Rodríguez que echó a correr la idea de que la actriz e influencer estaría embarazada.

Durante el fin de semana, la hija de Carolina Arregui compartió una imagen suya en traje de baño. Y a pesar de salir estupenda, como siempre, algunos usuarios de redes sociales comentaron que Rodríguez parecía estar en estado de gravidez. Tras recibir comentarios similares, la actriz terminó bajando la publicación.

Y esto, en vez de acallar el rumor, lo avivó.

Cabe recordar que la influencer genera un gran interés en la prensa rosa. Es así cómo se puede leer constantemente sobre la relación que tiene o no con Alexis Sánchez tras el quiebre entre ambos. Es así como a mediados de año le contestó a un usuario de Instagram luego de que la encarara y le dijera: “¿Qué le hiciste ahora a Alexis?”

“Joaquín, como tú y varios más me preguntan te respondo… no le hecho nada, no sé donde aparecen estos dichos por periodistas de farándula, aclaro que existe cariño y buena onda”. Y cerró el tema asegurando: “No hay relación hace un par de años”.

También es tema su romance con Camilo Figueroa, su actual pareja sentimental.

Esta es la imagen que dio el punto de partida a la conversación sobre el supuesto embarazo de Mayte Rodríguez.