Teresita Reyes reveló llamado insólito: mujer la acusó de ser la amante de su esposo

Teresita Reyes reveló en sus redes sociales que esta madrugada recibió un particular llamado telefónico en el que una mujer la acusó de ser la amante de su esposo.

La actriz que se desempeña por estos días en la teleserie de Mega “Pobre novio” en el papel de Mónica Olavarría, publicó muy temprano un video en su cuenta de Instagram donde contó detalles del particular llamado.

La sorpresiva llamada a Teresita Reyes

“Ella me dice: ‘Mira hueona (…) yo sé que Alberto está a tu lado, dile que le voy a sacar la ch… cuando llegue a la casa, el infeliz. Lo pillé in fraganti y usted es una put…”, relató Reyes en el video, quien aseguró que no conocía a la mujer que la llamó, quien además le insistía en querer hablar con su marido.

“Ella estaba media borrachita (…) le digo: ‘Señora, usted está hablando con una mujer de 70 años, ¡qué daría yo por tener un Alberto, aquí al lado mío!'”, explicó la actriz, aún sorprendida por el insólito momento vivido.

“Pensé que era una hija para contarme alguna desgracia, porque a esta edad una se pasa rollos terribles”, dijo posteriormente Teresita, para explicarle a sus seguidores el porqué había decidido contestar tan temprano el particular llamado telefónico.