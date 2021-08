“Lo voy a extorsionar”: acusan de estafa a China Suárez y aseguran que Benjamín Vicuña estaría involucrado

Es poco probable que China Suárez se olvide de agosto de 2021. Porque este mes ha sido una locura en la vida de la actriz argentina. Tras el anuncio del quiebre amoroso entre ella y Benjamín Vicuña, información dada por el padre de sus dos hijos menores, ahora se enfrenta a un tema complejo. Porque la acusan nada menos que de estafa.

Y esto se suma a las distintas teorías respecto a lo que habría generado el fin de la relación entre ambos. Razones que van desde posibles infidelidades a la supuesta adicción al sexo del intérprete chileno. Un quiebre que llega tras siete años juntos y dos hijos en común, Magnolia y Amancio.

Respecto a la supuesta estafa, la panelista Yanina Latorre del programa “Los ángeles de la mañana” que emite eltrece, dice que la actriz fue notificada con una carta documento por parte de una exvecina. Esta mujer la acusa de “robarle metros cuadrados” de su terreno. También filtraron los chats entre las propietarias, donde la mujer asegura que la estafaron: “Está afanando”.

Se trata de la propiedad que China Suárez compartió con Nicolás Cabre, padre de su hija mayor, Rufina. Según la denuncia, la actriz quiso concretar un negocio inmobiliario que implica el robo de aquellos 22 metros cuadrados.

“Tiene un escándalo groso por una estafa. La verdad es que este momento de la China es tremendo”, dijo la panelista. Luego contó que la mujer fue vecina de la actriz durante 17 años, y el problema surgió cuando Suárez quiso vender su casa, y no contempló que parte del terreno no le corresponde. El asunto se complica, porque este terreno tiene una edificación y habría que demoler.

Pero eso no es todo, porque la pareja le debería 12 mil dólares a la vecina. “Debe estar firmando un cheque en este momento o haciendo cualquier cosa para que yo no pase estos audios suyos. Lo voy a extorsionar. Mirá, Vicuña, si hoy no mandás la guita, los 12 mil dólares, yo el audio lo paso, rey”, explicó la panelista.

En ese momento, el comunicador Ángel de Brito consultó si los audios realmente decían algo interesante. Y la comunicadora fue tajante: “Está buenísimo el audio porque denota una pequeña avivada del señor millonario chileno”.