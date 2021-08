Julio Milostich aclara su contagio de covid-19 en MasterChef Celebrity: “Me encuentro en perfectas condiciones”

Tras la confirmación de los contagios por covid-19 de dos integrantes de MasterChef Celebrity Chile, fue uno de ellos, Julio Milostich, quien explicó detalles de su estado de salud.

Milostich, uno de los concursantes del programa de Canal 13, junto al chef Yann Yvin, jurado del espacio, tuvieron covid-19 en Colombia, país donde grabaron los capítulos del estelar culinario, sin embargo, como la emisión del mismo tiene un retraso, el actor quiso contar su situación en su Instagram.

La aclaración de Julio Milostich

“Primero, quiero agradecer a los miles de personas que se han preocupado por mi situación de salud con respecto a mi momentánea salida por covid-19 positivo este domingo”, posteó Milostich, quien dijo que su ausencia no se produjo ese día, sino que semanas atrás, ya que está desde la semana pasada en Chile.

“Esto no fue así, efectivamente me contagié, pero sucedió hace más de un mes. Pasé esta situación de la mejor manera, tuve todo lo necesario en cuanto a medidas de seguridad y en cuarentena en Colombia y la producción de MasterChef me brindó todo el apoyo”, afirmó.

Para el final, reconoció que con los cuidados superó el virus: “Me encuentro en perfectas condiciones y con ganas de seguir trabajando en mis amadas empanadas la querencia”.