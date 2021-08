“Te amo, Charlie y siempre te amaré”: Paul McCartney publica emotivo video por muerte de Charlie Watts

El fallecimiento de Charlie Watts sigue generando declaraciones en el mundo del espectáculo. Es así como aparte de lo que han dicho personalidades como Ringo Starr y Elton John, Paul McCartney se sumó a las condolencias.

Esto es algo que el Beatle hizo a través de un video que publicó en redes sociales. “Muy triste de escuchar que Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, ha muerto. Era un tipo adorable. Sabía que estaba enfermo, pero no que estaba así de enfermo”, dijo Macca antes de hacer una pequeña pausa.

“Así que mucho cariño para su familia, su esposa, hijos y el resto de la familia; y las condolencias para los Stones. Es un gran golpe para ellos. Charlie era una roca, un baterista fantástico, firme como una roca”. Ya para cerrar, dijo “Te amo Charlie, y siempre te amaré, eres un hombre hermoso” y repitió sus condolencias para la familia.

Charlie Watts falleció este martes, a los 80 años. The Rolling Stones tenía contemplado retomar su gira de 2020 en Estados Unidos desde el 26 de septiembre, ya se había dado a conocer que le baterista no sería parte del tour. Si bien se había comentado que el baterista tenía problemas de salud, no se entregó mayores detalles al respecto.

Tampoco se ha entregado información sobre la afección que termino con su vida.