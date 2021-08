De un astro a otro: Ringo Starr despide al baterista de The Rolling Stones, “Te vamos a extrañar”

Una jornada triste están viviendo los melómanos del mundo. Porque este martes falleció Charlie Watts, mítico baterista de The Rolling Stones. El músico murió en un hospital de Londres donde estaba internado. Watts Tenía 80 años y era parte de la popular banda desde 1963.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes dedicados a lo ocurrido. Y uno de ellos resultó especialmente llamativo. Se trata de lo publicado por Ringo Starr a través de su cuenta de Twitter.

En un escueto mensaje, el baterista que alcanzó la fama con The Beatles se despidió de Watts diciendo: “Dios bendiga a Charlie Watts. Te vamos a extrañar, hombre. Paz y amor a la familia, Ringo”. El texto, además de contar con varios emoticones, mostraba una imagen de ambos bateristas con un par de baquetas entre sí.

Tras eso, el intérprete de “With a little help from my friends” compartió una foto más antigua de los dos. Lo interesante de las imágenes es el hecho de que durante los años 60 se comparó frecuentemente a las dos bandas. De cierto modo eso les hizo competir y se habló incluso de rivalidad entre los grupos.

Watts falleció este martes. Si bien he Rolling Stones tenía contemplado retomar su gira de 2020 en Estados Unidos desde el 26 de septiembre, ya se había dado a conocer que le baterista no sería parte del tour. Si bien se había comentado que tenía problemas de salud, no se entregó mayores detalles al respecto.