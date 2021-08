Daniella Chávez acusa acoso del Minsal al volver a Chile: “Iban tres veces al día a mi casa”

Daniella Chávez compartió este miércoles 25 su experiencia cumpliendo con el aislamiento luego de volver al país tras un viaje al exterior. Chávez aseguró en sus redes sociales que los funcionarios del Ministerio de Salud la acosaron, ya que la iban a visitar muy frecuentemente a su casa.

En su cuenta de Instagram, Daniella Chávez contó que fue “acosada” mientras cumplía con la cuarentena en su casa. “Los funcionarios iban hasta ¡tres veces al día! Separados por ¡20 minutos a una hora de diferencia!”, describió. Por lo cual ella se preguntó “¿cuál era la necesidad de ir muchas veces al día? Mi estado no iba a cambiar de 20 minutos a otro”.

Sin embargo, no fue lo único. Daniella Chávez también se quejó de que tuvo llamados telefónicos nocturnos. “Me llamaron hasta las 12 de la noche y me amenazaron con que si no contestaba más, vendría un sumario”.

En segundo término, la modelo aseguró que ella cumplió con los requisitos para obtener su pase de movilidad en Chile. “Estoy vacunada en el extranjero y presenté toda mi documentación. (Pero) no me validaron para el pase de movilidad diciendo que debo hacerme otro test de anticuerpo en Chilen”, dijo.

Al respecto, le llamó la atención que piden eso cuando también hay que hacer un PRC justo al llegar al aeropuerto. “¿Entonces el laboratorio que está en el aeropuerto no está autorizado? ¿Para qué me hacen un PCR que no es válido? ¡Quieren que haga otro pagado y así ganar dinero!”, afirmó. Y como remate dijo que “muchos dirán ‘¿y para qué viajas?’. Pero trabajo afuera y si cumplí con todo, puedo hacerlo. ¿A cuántos con covid o en cuarentena fueron a ver tres veces al día a su casa?”.