HBO Max: documentales de música y conciertos para disfrutar en la app

GLORIA ESTEFAN: SANGRE YORUBA(2021)

● La ganadora del Grammy® Gloria Estefan nos lleva a una celebración de la música brasileña. De Bahía a Río, de la samba tradicional a las formas contemporáneas del ritmo, pasando por la Bossa Nova, Estefan celebra la persistencia y la fuerte influencia de la herencia africana en la música de Brasil y su estrecho parentesco con la música de Cuba, tierra natal de la cantante.

JUAN LUIS GUERRA 4.40: ENTRE MAR Y PALMERAS (2021)

● El aclamado compositor y cantante Juan Luis Guerra presenta un concierto especial e íntimo directamente desde la playa de la República Dominicana. Este concierto especial es una producción de Guerra Films y contó con la dirección de Jean Guerra, el hijo mayor del artista.

PAVAROTTI (2019)

● El ganador del Oscar® Ron Howard dirige este documental sobre la vida, la carrera y el legado del “tenor del pueblo”, el prodigioso cantante italiano Luciano Pavarotti. Con entrevistas inéditas a su familia y colegas, imágenes nunca vistas y sonido de última generación, el filme rinde homenaje a la vida de este hombre extraordinario que fue un gigante de la música lírica.

PIAZZOLLA: THE YEARS OF THE SHARK (2018)

● Con imágenes y audios revelados al público por primera vez, el documental compone un retrato íntimo de la vida y la obra del legendario maestro de tango, Astor Piazzolla. Desde su juventud en Nueva York hasta una aclamada carrera internacional, conocemos más sobre la intimidad de uno de los grandes genios de la música del siglo XX.

SERGIO MENDES IN THE KEY OF JOY (2020)

● Documental que sigue la trayectoria y arte del compositor brasileño Sérgio Mendes. Con valioso material de archivo y entrevistas a grandes personajes de la industria de la música, tales como Quincy Jones y John Legend, el título celebra el legado de un artista responsable de llevar los sonidos de Brasil a distintos rincones del mundo.