Nayara Vit: abogado dice que pareja de la fallecida modelo “está completamente desaparecido”

Pasan los días y las causas de la muerte de la modelo brasileña Nayara Vit aún no se han determinado desde el punto de vista legal. Es más, las dudas al respecto imperan en el caso. Si bien inicialmente lo ocurrido el 7 de julio se investigó como un posible suicidio, hoy las teorías llegan a más. De eso justamente habló el abogado de la familia de la joven, Cristián Cáceres, en el programa de La Red, “Hola Chile”.

De hecho, Cáceres contó que la expareja de Vit, Rodrigo del Valle, habría desaparecido. Algo que no es menor, pues él es la última persona que vio con vida a Nayara. Vale recordar que ellos estaban juntos en el departamento de él cuando ella cayó al vacío, por causas que se investigan.

Cáceres habló sobre las actitudes que ha tenido la expareja de la fallecida modelo. “El tema con el señor Del Valle es particular, porque desde un comienzo desapareció completamente de la investigación. O sea, no fue a los funerales, borró sus redes sociales, no ha desaparecido, no ha dado la cara”, dijo el abogado.

“Entiendo que sí ha prestado declaración en Fiscalía, que ha comparecido a los actos del procedimiento -no sé si a todos- pero, efectivamente, desde un punto de vista público, está completamente desaparecido”, dijo el abogado.

Por su parte, los abogados de Del Valle pidieron cambiar al Fiscal Omar Mérida. El abogado entregó más información. “Entendemos que se solicitó la remoción del fiscal del caso, pero esa decisión fue rechazada por la Fiscalía Oriente. No puedo referirme al contenido del proceso, porque es una investigación en curso”, dijo Cáceres.

Eso sí, el abogado de la familia de Nayara Vit explicó que la motivación tras la solicitud es que estarían disconformes con la actuación desde el punto de vista comunicacional del fiscal. Y agregó: “No podemos tener fiscales a la carta”.