“Vengo a saldar mi deuda”: imitador regresa a Yo Soy tras estar internado por covid

Una inesperada reaparición sorprendió en la última edición de Yo Soy All Stars en Chilevisión.

Hans Mellado, el imitador de Luis Miguel, volvió a presentarse en el programa luego que en enero de este año debiera abandonar la competencia tras ser internado tras contagiarse de covid.

“Empecé con ahogos, no podía respirar y me trajeron de urgencia al hospital y me dejaron en la UTI (Unidad de Tratamientos Intermedios). Sigo complicado porque me cuesta respirar de repente (ahora está en el Servicio de Medicina)”, expresó en dicha oportunidad en entrevista con Las Últimas Noticias.

Y el martes volvió a aparecer en Yo Soy. “Vengo a saldar mi deuda con Yo Soy”, afirmó en el video previo a su presentación.

Mellado interpretó la canción “Pensar en ti” y recibió críticas por parte del jurado. Sin embargo, destacaron su retorno al espacio.

“Estoy muy feliz de tenerte acá en Yo Soy y con salud, eso es lo más importante”, expresó Myriam Hernández.

“Qué bueno que estés de vuelta con salud y sano. Mandamos un saludo a Puerto Montt, de donde tú eres en la Región de Los Lagos”, afirmó en tanto Cristián Riquelme por el regreso del doble de Luis Miguel.