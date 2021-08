José Luis Repenning se lleva reprimenda de Priscilla Vargas por no llegar a la hora a noticiario de Mega

La buena relación que mantienen Priscilla Vargas y José Luis Repenning en la conducción de “Meganoticias Amanece” nuevamente quedó en evidenciada esta mañana, cuando la periodista protagonizó un divertido episodio con su compañero, quien por llegar tarde al programa, se llevó una reprimenda en directo de la conductora.

Sucede que a eso de las 6:14 horas el periodista no daba señales de vida en el estudio del noticiario que comienza a las 5:45 horas, de lunes a viernes, una situación que llamó la atención de su compañera, quien decidió tomar su celular para llamar al “desaparecido” Repenning.

“¿Llamemos a Repe? ¿Lo puedo llamar? ¿Lo están llamando ustedes (producción del programa)? Voy a ver, ¿qué pasó con Repe?”, inició Vargas, quien agregó que “a esta hora ya como que está saludando siempre”.

El reto de Vargas a Repenning

A los pocos segundos de hacer la llamada, la periodista recibió la respuesta de Repenning, a quien puso en altavoz para que los espectadores conocieran del motivo de su ausencia.

“Mira, voy a poner en altavoz. Repe, estás al aire”, disparó Priscilla, a lo que el periodista respondió sorprendido “¿estoy al aire?”.

En ese momento se dio un diálogo en el que la periodista, cual jefe con su empleado, quiso conocer las razones de la ausencia. “¿Qué pasó, que no ha llegado todavía?, preguntó la comunicadora, que encontró como respuesta un escueto “bah” de Repenning, que desató las risas en el estudio del canal privado.

“¡Ah! Porque ahora, cuando te conviene, es conductor de ‘Meganoticias Amanece’. Te has fijado que en los artículos de prensa siempre dicen ‘José Luis Repenning, conductor de Meganoticias Amanece’ y no llegas al Amanece”, disparó con una sonrisa cómplice Vargas.

“Jajajá, no, tuve un problema doméstico”, volvió a responder Repenning, que luego aclaró que estaba a unas cuadras del canal.

Pese a la explicación del conductor del noticiario, Vargas igual aprovechó para hacer sufrir un poco a su colega, asegurándole que hasta le tenía un reemplazo.

“No importa, porque aquí estoy divisando a un gran reemplazante tuyo. Don Jaime Leyton. Don Jaime, ¡súmese a leer los mensajes!”, aseguró la periodista, que trajo hasta el estudio al meteorólogo del canal para que le ayudara a leer los mensajes de Twitter que a esa hora de la mañana mostraban en pantalla, no sin antes recibir una contundente respuesta de Repenning: “¿Te sientes muy sola?”, un coqueto mensaje que no sacó a la periodista de su jocoso reclamo a su compañero.

“¡Claro! Lo que pasa es que la gente te está saludando aquí. Mira, tengo un Twitter que decía ‘saludos a Priscila y Repe’ y resulta que tú no estás, decía que ‘tengan un hermoso día jueves’ y resulta que tú todavía no estás”, fue el último reproche de Vargas, ante lo cual a Repenning no le quedó más que “agachar el moño” ante su compañera y pedirle las esperadas disculpas del caso. “Pero… pucha, perdón”.