Luli enfrenta ataques de televidentes: “¿Por qué somos tan chaqueteros?”

Luli, la modelo chilena Nicole Moreno, salió este viernes 27 a enfrentar las críticas que recibió por su participación en El Discípulo del Chef. Llegó al equipo rojo y pese a que todos pedían que se fuera, el chef echó a Giuliana Sotela. También marcó el programa de Chilevisión porque quiso calentar comida y derritió los potes que la contenían. Ella adujo que tenía que comer cada tres horas porque quiere participar en una competencia.

En primer lugar Luli habló en su Instagram de los hábitos alimenticios y el deporte. “Ahora entiendo cómo está nuestro país. En muchas cosas. Siempre lo he entendido. Leyendo la prensa, cero cultura deportiva. Por eso somos el segundo país de Latinoamérica con más obesidad en el mundo (en un video posterior corrigió esto y dijo que se refería sólo a Latinoamérica)”.

Por eso Luli dijo que ahora no está en la capital. “Cero cultura deportiva en Santiago y también en la televisión. Estamos cada vez peor. Lo mejor es que acá en La Serena hay gente power, no como en Santiago, que no entienden la manera de comer saludable. Da lo mismo lo que hablen de mí, yo estoy muy enfocada a mí, en el deporte. Tengo un tremendo equipo detrás de mí, que está confiando representar al país que tanto me critica. Al menos anoche”.

Luli asegura viene más de ella

Sin embargo, también garantizó que haberse quedado en el equipo rojo de El Discípulo del Chef no fue casualidad. “En el otro programa se darán cuenta de muchas cosas, porque son muchos capítulos los que duré. ¿Por qué los chilenos somos tan chaqueteros y vemos las cosas negativas del prójimo? Auto-analicémonos. No todo lo que muestran en televisión es cierto. Basta”, sentenció.

Eso pese a que hasta a sus compañeros los anduvo alterando durante el programa que se emitió la noche del jueves.