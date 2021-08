Parived habla: “Jamás he incurrido en alguna conducta reñida con la ley”

Parived, Marco Antonio López Spaghi, el esposo de Tonka Tomicic, aseguró la tarde de este viernes que no tiene nada que ver con una presunta red que se dedica a contrabandear relojes a Chile. El consejero espiritual dio a conocer esta declaración luego de aparecer como presunto receptor de tres relojes Rolex. Esto, en una investigación que conduce la Fiscalía Occidente.

Según publicó Biobío, Parived negó estar involucrado en el delito y además aseguró que nadie de la Fiscalía Occidente lo llamó a declarar. De acuerdo a un artículo de Ciper, Parived figura como “imputado” en ese caso y además se investigan cheques propiedad de Tonka Tomicic en la misma causa. Ellos son una presunta arista de una red donde participan miembros de la PDI.

Mientras que en su declaración Parived señaló que “junto a mis abogados, nos pusimos en contacto con el Ministerio Público. Les indicamos que nos poníamos a su disposición para entregar todos los antecedentes que necesitaran, con la convicción que nada irregular he realizado. Pero nos fue imposible conocer algún tipo de antecedente. Se me comunicó que la investigación es secreta”, expuso.

Junto con ello aseguró de modo enfático su parecer “Quiero ser tajante y claro: Jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud”, dijo. Además, dijo que “hasta la fecha no he sido citado por el Ministerio Público. Desconozco cualquier detalle de lo que se ha dicho”, concluyó.