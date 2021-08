Leo Rey revela la explotación que sufrió de niño por parte de su padre en un nuevo capítulo de “Pero con Respeto”

Pasada la medianoche, Julio César Rodríguez liderará un nuevo episodio de “Pero con Respeto”. Y el invitado es Leo Rey. Como parte del late de CHV, el exvocalista de La Noche hablará sobre lo que fue este grupo musical para él. Además, dará detalles del tiempo en que ganó muy poco dinero y con un préstamo compró su auto amarillo, un Pontiac Solstice.

Eso sí, las cosas no eran simples para el cantante. “Yo andaba en el auto amarillo quebrándome y la gente gritaba ‘ayyy Leo Rey’ y la bencina andaba ahí en la reserva, con piloto encendido porque no tenía dinero”, recuerda.

Además, Leo Rey revelará cómo se convirtió en el cantante que es hoy. “Yo me crié en la extrema pobreza. Sin luz, sin agua y viviendo en piso de tierra y mi papá quería que yo siguiera con el cuento de los taca taca que yo lo profesionalizara, pero yo quería algo más. Yo quería torcerle la mano al destino, no fui nunca al colegio, mi papá nunca me mandó, siempre me explotó y me hizo trabajar contra mi voluntad“.

Pero eso no es todo, recuerda que nunca supo de un cumpleaños o una Navidad. “Entonces, yo me esforcé mucho. Viví dos años en la calle, en los paraderos, durmiendo por ahí en la micro y siempre con la mente en que tenía que ser artista. Tengo que lograr ser cantante como Luis Miguel que era mi mentor y así y todo lo logré”, narra.

Pero no todo son historias tristes, pues el intérprete también recordará anécdotas. Entre ellas están que se inscribió como voluntario en el servicio militar. Además, en un momento se las dio de personal trainer junto a su hermano.

“Pero con Respecto” se emite en CHV de lunes a miércoles a la medianoche.