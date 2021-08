“MasterChef Celebrity”: Cristina Tocco se despide con atrevido beso en la boca al chef Jorge Rausch

La actriz Cristina Tocco es conocida por hacer lo que se le ocurre sin preocuparse demasiado de lo que piensa el resto. Eso lo dejó bien en claro en febrero, cuando posó en bikini a sus 62 años. Y ahora lo confirmó al irse de “MasterChef Celebrity”, cuando se lanzó con una particular despedida del chef Jorge Rausch.

Porque la tercera eliminada del programa de cocina de Canal 13 no encontró nada mejor que darle un beso en la boca al chef colombiano.

“Te voy a dar un beso en la boca, te aclaro”, le advirtió la actriz al colombiano. “Yo ya estoy echada así que me da lo mismo”, agregó.

Por su parte, los compañeros de Tocco en “MasterChef Celebrity” la celebraban e incluso le hacían barra. ¿Y qué pasó con Rausch? Le dijo: “Cristina eres tremenda, das muy buenos besos aparte”.

Durante la segunda quincena de febrero, Cristina Tocco causó revuelo al compartir imágenes en bikini. La exvedette habló del tema en LUN. “Subí las fotos como un estímulo a la mujer mayor”, dijo.

Y agregó: “No me da pudor, pero tampoco quiero llevar mis redes sociales por ese lado. Cuando muestras más el cuerpo tienes más seguidores y, en consecuencia, tienes más auspicios. Aún así no me quiero sumar, no tengo la edad para eso pero sí para fotografiarme en bikini, que no es nada de inmoral. En las playas hay muchas mujeres mayores en bikini”.

Sobre el enfrentarse a la cámara, dijo: “A veces cuesta tomarse estas fotos y lo hago como propio desafío , como si estuviera actuando un personaje. No quiero hacerme la lola, eso es indigno y no tiene nada de estético”.

En este punto también recuerda su pasado como vedette: “Es verdad que en mis años jóvenes mi cuerpo fue un punto de apoyo. ¿Para qué negarlo? Capitalizaba mi apariencia física. Entonces, claro que me ha costado abandonar la experiencia de mantenerme curvilínea y turgente porque no hay ninguna posibilidad”.