Star+: las claves para acceder y usar la plataforma de streaming que acaba de llegar a la región

Llegó el día. Porque desde este martes, la plataforma de streaming Star+ está disponible en la región. Y es por eso que la argentina Natalia Scalia -SVP, Head of Direct-to-consumer de The Walt Disney Company Latin America- conversó con Publimetro para entregar las coordenadas del servicio. Partiendo con cómo acceder a este nuevo servicio y cuáles son sus características.

Si Disney+, plataforma de streaming de la misma compañía, tiene como público fuerte el infantil y juvenil, Scalia destaca: “Star+ viene a complementar eso con un foco muy fuerte en el público adulto, además del contenido de entretenimiento general”.

Para Scalia también es crucial la combinación con el deporte “nada menos y nada más que de la mano de ESPN”. Y asegura que esto hace de Star+ una propuesta única en el streaming: “No hay un servicio que tenga esta combinación del vivo el deporte, con los contenidos que ofrece ESPN y el contenido de entretenimiento general de películas y series”.

Cómo acceder

Star+ está disponible como suscripción directa (en este link) mensual por $ 8.500 mensual o suscripción anual de $ 84.900.

Además, está el Combo+, es decir, el acceso a Star+ y a Disney+ por $ 10.500 por mes. Si bien las plataformas son independientes entre sí, explica Scalia, se ocupa el mismo usuario y contraseña, lo cual hace que el uso sea más simple.

Entretención en Star+

Contenido original internacional “Only Murders in the Building”con Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. “Love, Victor”, “Big Sky” y “A Teacher”. Todas las temporadas de “This Is Us” y “The Walking Dead”. Más adelante se verán “Pam & Tommy”, con Lily James y Sebastian Stan, y “Y: The Last Man”, la serie dramática de FX basada en la novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra.

Películas “Judy”, “Deadpool”, “Bohemian Rhapsody” y muchas otras opciones. Habrá estrenos en streaming como “Vacation Friends” y “Nomadland”.

Comedias animadas incluye todas las producciones de 20th Television, como “Los Simpson”. También se pueden ver “Family Guy”, “Futurama”, “Bob’s Burgers”. A fines de septiembre llega “Solar Opposites”, de los creadores de “Rick y Morty”.

Contenido original de la región “Santa Evita”, “No fue mi culpa”, y una nueva temporada de “Impuros”. Comedia, con series como “El galán. La TV cambió, él no” y “Los protectores”. Comedia dramática con “Terapia alternativa” y “El encargado”. Thriller, con títulos como “Insania” y “Horario estelar”. Biopic como “Ringo” y “Pancho Villa. El Centauro del Norte”. Docu-reality con nueva temporada de la serie documental “Bios. Vidas que cambiaron la tuya”.

Las particularidades de ESPN en Star+

Respecto al deporte, Scalia explica que “tiene una lógica de actualización constante, va a tener refresco de contenido no solamente dentro del mismo día, sino que también dentro del mismo día”.

No sólo destaca eso. “Además, de la cantidad de cosas que van a estar a estar pasando en la plataforma, está la profundidad que va a tener el deporte por la posibilidad que nos da el mundo digital de no tener limitaciones de espacio. No tenemos que respetar una grilla”, dice.

Como ejemplo, habla del US Open: mostrarán gran cantidad de canchas/partidos en simultáneo. “Cada consumidor va a elegir hasta dónde quiere llegar en la forma en que va a vivir el tenis”.

Deportes

Fútbol CONMEBOL Libertadores, la LPF de Argentina y la MLS. Ligue 1 de Francia con Messi y Neymar. UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania y Eredivisie de Países Bajos.

Otros deportes Grand Slam de tenis del Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open, más torneos ATP y WTA. Ciclismo del Tour de France. Motores en Fórmula 1 y MotoGP. Básquetbol de la NBA. Boxeo & UFC en ESPN Knockout. Golf del PGA Tour, The Masters, The Open, PGA Championship y Ryder Cup. Fútbol americano de la NFL. Deportes extremos de los X Games. The Rugby Championship. Béisbol de la MLB Hockey sobre hielo de la NHL.

Programas de deportes ESPN Knockout y ESPN Equipo F, con Gustavo Huerta, Felipe Bianchi y Grace Lazcano. ESPN Fútbol 90, con Fernando Solabarrieta. ESPN F360, con Francisco Sagredo y Mauricio Pinilla. SportsCenter, con Pablo Ramos, Claudio Alfaro y Andrea Hernández. ESPN F Show con Cristián Sánchez y Marcelo Espina.