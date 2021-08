Seguidores de teleserie turca se enfurecieron con TVN por acortar la emisión: se mostraron los Juegos Paralímpicos

Entre los Trending Topics que partieron el lunes en la tarde y se han mantenido hasta este martes hay uno que es bastante llamativo. Se trata de “TVN respeta a tu audiencia”, un hashtag creado nada menos que por los seguidores de la teleserie turca “Almas Heridas”.

La razón para esta queja masiva es que los seguidores de esta producción están furiosos con TVN por haber cortado el capítulo del lunes. Eso sí, no se trató de una acción antojadiza, sino que responde a que en el canal estatal necesitaban adelantar parte de su programación. Y todo por una más que comprensible razón.

Esto es en detalle lo que ocurrió. La teleserie “Almas Heridas”, que va habitualmente de 19:45 a 21:00 se emitió sólo hasta las 20:35 horas. Tras eso, entró en pantalla el noticiero “24 Horas Central” con la participación de Cristián Valenzuela en la final de los 1500 metros en los Juegos Paralímpicos.

La importancia de este atleta a nivel local es grande, pues él es quien dio la primera medalla de oro paralímpica al país. Por lo tanto, se justifica con creces el hecho de que haya habido un cambio en la parrilla programática de TVN durante el lunes.

Eso sí, esto no significa que los televidentes que siguen la teleserie turca no tengan derecho a dar a conocer su molestia. Especialmente porque, a pesar de estar enojadísimos, no usaron malas palabras al hacerlo saber, sino que simplemente pidieron que se les respete.

Eso sí, en uno de los mensajes se comentó que el asunto iba más allá que el cambio de el lunes. “Creo que el reclamo “TVN respeta a tu audiencia” va más por los tremendos cortes que le hace el Canal a la serie, al punto de dejarnos sin entender algunas partes. Ahora coincidió con la competición de los Paralímpicos, pero esto viene de antes”, escribió una usuaria.

Estos son algunos de los mensajes que se vieron en Twitter.

Comunidad Almas Heridas:



Estamos manifestando nuestro desagrado con @TVN por faltarnos el respeto con tanto corte a nuestra serie. Por eso:



TVN RESPETA A TU AUDIENCIA#ElVideoDeHan — Safiye Derenoğlu (@SafiyeDerenogl4) August 31, 2021

TVN RESPETA A TU AUDIENCIA

No quiero más cortes plis…! #ElVideoDeHan pic.twitter.com/ARUBvlSpDA — Pia Bel🎈 (@Pia_Bel) August 30, 2021

Ay, no les hemos contado.

El otro día pillamos a TVN, tirándole puras flores a Ezgi Mola, pero corta sus mejores escenas.

Seguidores de cartón.



TVN RESPETA A TU AUDIENCIA#ElVideoDeHan pic.twitter.com/pGJSWdGJWs — Lizzie 🏹 (@Lizzie_2038) August 31, 2021

cada vez que @TVN recorta la serie

TVN RESPETA A TU AUDIENCIA#ElVideoDeHan pic.twitter.com/7OhsjU0sel — Cristóbal Guerra (@Cgnd24) August 30, 2021

Han enojado porque no salen sus mejores escenas en TVN



TVN RESPETA A TU AUDIENCIA#ElVideoDeHan pic.twitter.com/umDAvKT24T — Francisca 🐞🌸🌵 (@Churulitos) August 30, 2021