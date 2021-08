Vesta Lugg publica dramático video porque no la dejan viajar con su mascota

Vesta Lugg, la influencer y cantante, publicó la noche de este lunes 30, una queja en contra de una aerolínea a la que atribuyó una falla digital que impedía que ella pudiera viajar con su perrita Fanky. El reclamo lo publicó desde el aeropuerto Pudahuel y dijo que llevaba dos horas tratando de resolver la dificultad pero no obtenía la cooperación de la aerolínea.

En sus stories de Instragram, Vesta Lugg dijo que la unidad encargada de abordar esos tipos de problemas no funcionaba a la hora en que ella llegó al aeropuerto. Y, peor aún, el personal del aeropuerto no mostraba disposición a solucionarle el problema. En la práctica, la imposibilidad de llevar a su mascota con ella la estaba obligando a bajarse del avión.

“Acabo de llegar al aeropuerto y llevo lidiando con Copa dos horas para poder subir a la Fanky al avión. Ustedes saben que yo hago las cosas de forma súper correcta. Agendé y reservé su cupo en el vuelo. Me están diciendo que no hay un código de su reserva. Es como perrita de soporte emocional, adjuntado a mi pasaje”, relató Vesta Lugg.

A eso añadió que “no la pueden dejar subir. Que es error del sistema, pero como el callcenter de Copa no me está respondiendo, no pueden hacer nada al respecto. No pueden solucionarlo acá en el aeropuerto, porque no es Copa directo. Me están obligando a bajarme del vuelo”. También publicó en sus stories que “seguí todos los protocolos y pasos. Y su error hace que me tenga que perder el vuelo y no pueda ver a mi familia después de un año”.

También escribió que “me rompe el corazón su forma y la poca responsabilidad que toman. ‘Puedes mandar un reclamo por la página’, fue la única solución que me dieron. “La única razón por la que viajaba con ustedes era por las facilidades para viajar con mi perrita de soporte emocional. Y ustedes se equivocan y la Funky es la que termina sufriendo”, concluyó.