Víctor “Zafrada” Díaz analiza su amistad con Yuhui Lee: “Las tallas partieron altiro”

Desde el debut de la segunda temporada de “El discípulo del chef” el 22 de julio, dos personajes se comenzaron a robar la pantalla. Y no se trata de los más famosos o faraduleros, ni los influencers más populares. De hecho, son los dos jóvenes más tranquilos y de bajo perfil. Víctor “Zafrada” Díaz y Yuhui Lee.

Capítulo tras capítulo Zafrada y Yuhui terminan llamando la atención del público por sus siempre agradables personalidades, las locuras que hacen juntos y su cuasi exceso de honestidad. Y tras cinco semanas han forjado una amistad que hace alucinar a las redes sociales.

Pero, ¿qué piensa Zafrada de Yuhui? Esto contó a Publimetro.

– ¿Qué sabías de Yuhui antes de llegar al reality?

La verdad es que no sabía de la existencia de Yuhui. Pero un día, cuando nos dijeron más o menos los participantes que habían lo busqué y me salí que había concursado en “Masterchef” y había salido segundo. Y ahí lo empecé a conocer.

– ¿Qué te pareció cuando lo conociste en persona?

Que es muy simpático. Nos hicimos amigos altiro. Tuvimos muy buena onda y las tallas partieron altiro, porque me dio risa como hablaba él y yo traté también de ayudarlo a entender o a explicarle cuando él no entendía algo. Entonces, por ahí partió nuestra amistad.

– ¿Qué es lo que más te agrada de Yuhui?

Es muy sencillo, es muy simpático también. Con todas las personas es igual, no es diferente con nadie y eso lo hace ser un amigo muy especial.

– ¿Qué es lo más gracioso que les ha pasado en el programa?

Bueno, nos han pasado hartas cosas graciosas. Me acuerdo cuando estábamos compitiendo contra Camilo y Kid Tetoon y yo le digo “Dile que erí el más feo”. Esas partes son chistosas… o como cuando Gala le tiraba besitos y muchas cosas que pasan fuera de cámara de las que nos reímos mucho con Yuhui.

– ¿Qué es lo que más te molesta de Yuhui?

(Repite la pregunta) Eh… no sé, de repente puede ser que le explico como mil veces las palabras y las cosas. No sé si me estará agarrando pal hueve* o si será en serio. Eso de repente me da rabia (se ríe un poco), pero buena onda con él.

– ¿Crees que tú o Yuhui puedan ganar “El discípulo del chef”?

La verdad es que me encantaría que lo ganara tanto él como yo, o Kenita, que somos los tres del equipo rojo. Pero que ganara especialmente Yuhui… estaría muy contento de que fuera él. Además, él me dijo que si ganaba, me iba a invitar alguna cosita por ahí… y si yo gano, también. Entonces, estamos los dos muy bien.

– ¿Por qué crees que la gente les tiene tanto cariño a ti y a Yuhui?

Yo creo que la gente nos quiere por la sencillez y humildad que demostramos cada día en el programa. Y, por mi parte, me conocen desde que era un niñito. Entonces, ahora está viendo a un niño más grande que sigue siendo igual. Entonces, yo creo que la gente todavía me tiene ese cariño y me lo ha demostrado a lo largo del programa con comentarios, y me gusta y todo eso.

– ¿Crees que van a seguir siendo amigos una vez que termine el programa?

De todas maneras vamos a seguir siendo amigos. Ya estuvo acá en Iloca para mi cumpleaños y dijo que iba a volver. Nosotros también le dijimos que volviera cuando él quisiera, que mi casa era su casa. Muy buena onda y de todas maneras vamos a seguir siendo amigos.