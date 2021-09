“Me pagaban 100 lucas”: Leo Rey desclasificó los problemas económicos que pasó cuando estaba en La Noche

Una triste realidad dejo al descubierto Leo Rey en su visita a “Pero con Respeto”, programa que anima Julio César Rodríguez en CHV. Porque reveló las penurias económicas que vivió cuando fue parte de La Noche. Algo que ocurrió en el momento de fama del grupo.

Durante la conversación el cantante dijo que guarda buenos recuerdos de período en la banda, pero aseguró que debido a su inexperiencia no le pagaron de acuerdo con su labor.

“La Noche para mí fue como haber terminado mi carrera, haberme titulado de artista, de cantante. Los más lindos recuerdos, los mejores escenarios, pero por otro lado, son sentimientos encontrados, porque me hicieron pebre”, dijo el cantante.

“Ahora con el retiro del 10%, imagínate, yo no tenía ningún peso. Nunca me impusieron, nunca me dieron boleta. Me cagaban con las lucas, me pagaban 100 lucas cuando el grupo cobraba 10 millones de pesos”, reveló.

Y el asunto fue más allá. “Yo una vez alcancé a ver un contrato porque yo animaba en Estación Mapocho, estaban los contratos juntos, 13 palitos en aquella época”, dijo Julio César. Como respuesta, Leo Rey dijo: “Y el vocalista que las hacía todas… 100 lucas”.

Si bien el cantante hizo un mea culpa y admitió que malgastó parte de lo que ganó -un ejemplo es su auto amarillo-, dijo que no le pagaron lo que correspondía. Y volvió a ejemplificar este punto. “Teníamos diez fechas, habíamos hecho 20 shows y me pagaban de a uno. Después pasaban dos semanas y me pagaban el otro. Yo empecé a rebalsarme de a poco, empecé a desilusionarme”, dijo.

Rey también contó que para alcanzar la fama con La Noche, pasaron cuatro años en que tuvo distintos trabajos para mantenerse, como acarrear instrumentos.

“No facturé, por eso es que estoy tan dolido. No solamente para mí, sino que para todos mis compañeros que éramos de La Noche 2006-2010. Fuimos prácticamente utilizados y fuimos número uno en los ranking, fue la banda más importante, yo creo, de la década”, comentó. Tras eso, agregó: “Pero todos andábamos al tres y al cuatro, nadie se pudo asegurar, yo creo que todos están en la misma”.