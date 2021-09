Patricia Maldonado toma a broma llanto de Vesta Lugg: “Quiere promoción”

Patricia Maldonado criticó a Vesta Lugg porque denunció llorando que no la dejaban subir a un vuelo comercial con su mascota Funky. Todo comenzó la noche del lunes, cuando la influencer y cantante, publicó en su Instagram un video describiendo su situación en el aeropuerto Pudahuel. Dijo que la línea en la que viajaba no la quería ayudar pese a que ella hizo todos los trámites.

Entonces esta situación no pasó inadvertida para Patricia Maldonado. Por eso en el programa “La Maldito” que tiene en YouTube con Catalina Pulido, se refirió al tema y cuestionó la actitud de Vesta Lugg. “Quería subir al avión con su perrita. Porque la perrita tiene algo emocional, no sé. Una hueá que inventaron, que quería subir al avión con ella porque la perrita las controla… Yo pregunto, ¿y si el avión de empieza a caer, quién afirma la perrita?”, dijo.

Luego le dijo a Catalina Pulido que le fascina entrar en estas discusiones, porque “me encanta provocar estas discusiones. Mañana va a decir ‘vieja de mierda, qué tiene que estar hablando de mí’”. Entonces atacó a quienes “se filman cuando van a entregar cajas a los pobres y lo suben a Instagram y Facebook. Se graban en el aeropuerto y lo suben a Instagram”.

Patricia Maldonado advierte

A continuación, Patricia Maldonado dijo que “señora, si usted tiene un problema en el aeropuerto, ¿se va a dar el tiempo de filmar todo lo que pasa para subirlo? Eso es porque usted quiere una promoción salvaje, listo. Eso le sirve a usted para tener más suscriptores y todo lo demás”, dijo. Ella indicó que las líneas aéreas no quieren subir animales donde los pasajeros, porque los perros también tienen el “bicharraco”.

“Yo no sé si esa niñita se quedó abajo o se quedó arriba o se fue con la perrita que la contiene, no tengo idea. Pero por Dios que lloraba. Con una pena tan grande niña, que me llegué a emocionar”. Y a continuación a modo de parodia y tomando un pañuelo dijo “hueones malos, ustedes son perversos, porque esa pobre niña y esa pobre perrita no van a poder viajar”.

Al respecto Catalina Pulido dijo que “no entiendo a toda esta generación que necesita Alprazolam, estabilizadores emocionales, asistencia emocional con perritos… ¿qué les pasa, hueón? francamente. Cabras jóvenes estupendas, con plata, no tienen ningún problema”.

Patricia Maldonado dijo que “las nuevas generaciones tienen terror al fracaso. No quieren pasar piola. Quieren figurar en algún punto del mundo. No tienen idea de lo que es levantarse a las 5 de la mañana y pagar luz y arriendo. ¿Qué saben hueón? ¿Qué saben?”, concluyó. A ello, Catalina Pulido añadió “¿Animal de asistencia emocional? A mí me hubieran dicho ‘¿por qué no te metís tu animal por…?’. No pues, cortémosla”.