Dino Gordillo reveló drama familiar tras ser hospitalizado un mes: “Ni cuando falleció mi hermano lloré tanto”

Dino Gordillo relató esta mañana en el programa “Bienvenidos” de Canal 13 lo que mal que la pasó durante el mes que estuvo hospitalizado.

En conversación con Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos, el humorista afirmó que no se contagió de covid-19 en su estadía en la Clínica Alemana, como se había indicado anteriormente, sino que sólo fue intervenido en dos ocasiones por un dolor muscular en la pierna, producto de una hernia en la columna.

La primera intervención quirúrgica no tuvo los resultados esperados para Gordillo, quien al mantener sus dolores debió operarse nuevamente. Como si eso fuera poco, contó en el matinal, sufrió una infección urinaria que complicó aún más su cuadro, ya que fue derivado por ello al pabellón de pacientes de covid-19.

El drama de Dino Gordillo

“Era insoportable. Yo creo que ni cuando falleció mi hermano, con todo el amor que le tengo, lloré tanto como lo que sufrí con esta cuestión que pasé”, reconoció el humorista, que detalló lo compleja que ha sido su recuperación.

“Estamos en la parte final de lo que fue la prostatitis y el covid-19 nunca fue. En la columna sigo con el dolor, pero me sacaron la hernia”, dijo.

“Quiero aprovechar para darle las gracias al personal, desde lo gente de la cocina, las que limpiaban los baños, el auxiliar (…) fueron un amor, reemplazaron a mi familia todos los días que estuve ahí, todo lo que sufrí. Los amo a todos”, continuó Gordillo, que recordó con evidente pena lo duro que fue su internación para su familia.

“Lo más triste para mí es que yo sabía que no tenía covid-19 y me alejaron de mi familia. Mi familia tuvo que hacer cuarentena sin haber motivo. Todos se hicieron el test y nadie dio positivo. No quiero culpar a nadie, quiero creer en la gente, voy a esperar lo que me dijeron, pese a todo lo que sufrí y sufrió mi familia. Era una cirugía de un día”, finalizó.