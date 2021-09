“O lo solucionan, o me voy”: el furioso descargo de Ennio Carota en El Discípulo del Chef

Ennio Carota terminó indignado con la producción de El Discípulo del Chef, luego de la competencia grupal en el programa de Chilevisión.

Antes de finalizar el tiempo, la conductora del espacio Emilia Daiber, se acercó a los equipos para informar los segundos que quedaban, algo que molestó a Carota.

Y al concluir la prueba, la presentadora le preguntó sus sensaciones a cada uno de los chef.

Cuando le preguntó a Carota, este respondió molesto. “¿Qué pasó? Yo le pregunto a usted qué pasó”, afirmó.

“Tiene que marcar el tiempo mejor”, le señaló con rostro de molestia a Daiber. “Estábamos marcando el tiempo, Ennio”, respondió la conductora, recibiendo la réplica del chef: “Si, pero no bien. Así que haga lo que quiera, no me importa”.

“No quiero que estés molesto conmigo, tú sabes que son las reglas del juego”, afirmó la conductora.

“No estoy enojado contigo, estoy molesto con el sistema, no funciona”, expresó Ennio.

Tras esto, Carota indicó que “lo que pasa es que ellos saben perfectamente arriba (la producción) como funciona el tema, porque el risotto es preciso, entonces si me estás cagando, me voy”.

Por último, el chef señaló a Daiber que “no nos entendemos, ellos tienen que cuidar eso. Porque hay platos que son así. No hay esta comunicación, porque si no, se acabó la hueá”.

“O lo solucionan, o yo la verdad, me voy”, remató Ennio Carota.