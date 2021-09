Felipe Camiroaga en 2005: “Me siento como si estuviera empezando”

Felipe Camiroaga en 2005, a los 37 años, en una entrevista en profundidad. Y con Martín Cárcamo en el techo de Televisión Nacional. El animador de los 5 Mandamientos de Canal 13 presentó este material inédito este miércoles 1 en la noche, con las cosas que entonces le reveló el fallecido animador. Justo en el momento que se conmemoran diez años desde la tragedia aérea de Juan Fernández, donde Camiroaga y otras 20 personas fallecieron.

Pese a que aún faltaban seis años para el accidente en Juan Fernández después de ese instante de confianza con Cárcamo, Felipe Camiroaga tuvo pocas veces en que habló de tantas cosas. Cárcamo preguntó qué le faltaba por hacer, con la idea de que ya tenía mucho logrado. “Seguir creciendo, haciendo cosas. Tengo una deuda con los estelares. Voy a seguir insistiendo si el canal me lo permite. Todavía no quiero llegar a meta, quiero correr mucho. Quiero actuar en una película, mezclar mi parte animación con la actoral. Me siento como si estuviera empezando”, le respondió.

Y en cuanto al amor, pese a que nunca dio un nombre, también fue elocuente. “El amor no me ha sido esquivo. He tenido parejas maravillosas, con las que pude haber sido muy feliz. El problema que no he estado preparado. He sido de relaciones largas. Ha pasado más por inseguridades mías. Yo creo que uno debe ser suficientemente humilde para darse cuenta dónde están tus falencias. Yo tengo un temor grande, una cosa que me costó mucho resolver, que es una situación familiar, de papás separados”, dijo.

Felipe Camiroaga y su madre

De hecho, en otra respuesta, habló ´de su madre, que se fue de la casa cuando él era muy chico. “Ser niño es súper duro. Es bueno que sea así. Es difícil ser hijo de padres separados. Hace 30 años era apuntado. Tenías problemas en los colegios. Eso no es una situación normal y no es muy fácil de llevar por un niño. Cuando crecí, descubrí qué es vivir la vida y entendí a mi mamá. No es que la haya personado. Lo acepté y lo entendí y hoy tengo una relación rica con mi mamá”, añadió.

En cuanto al Festival de Viña, que él animó en 2009, dijo en 2005 que ni se imaginaba estar ahí. Recién Antonio Vodanovic había dejado de animarlo. “El Festival de Viña es un escenario de nivel mundial. Que alguien diga que no le interesa, lo encuentro soberbio. Le tengo un respeto enorme. Sería un punto espectacular en mi currículum, algo que contar a los nietos. Cuando supe que Antonio había renunciado, me dio pena. Y qué susto pensar en reemplazarlo, porque te van a medir con alguien que tiene 30 años de manejo”, describió.