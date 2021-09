Directo a la yugular: La Noche responde a quejas de Leo Rey de que ganaba “100 lucas” cuando estaba en el grupo

Esta semana Leo Rey fue uno de los invitados a “Pero con Respeto”, el late de CHV conducido por Julio César Rodríguez. En el programa, reveló el maltrato que vivió por parte de su padre. “Yo me crié en la extrema pobreza. Sin luz, sin agua y viviendo en piso de tierra y mi papá quería que yo siguiera con el cuento de los taca taca que yo lo profesionalizara, pero yo quería algo más. Yo quería torcerle la mano al destino, no fui nunca al colegio, mi papá nunca me mandó, siempre me explotó y me hizo trabajar contra mi voluntad“, dijo.

Además, el cantante habló de las penurias económicas que pasó cuando era parte del grupo La Noche. Eso, a pesar del gran nivel de popularidad de la banda de cumbia. “Ahora con el retiro del 10%, imagínate, yo no tenía ningún peso. Nunca me impusieron, nunca me dieron boleta. Me cagaban con las lucas, me pagaban 100 lucas cuando el grupo cobraba 10 millones de pesos”, reveló.

Si bien el cantante hizo un mea culpa y admitió que malgastó parte de lo que ganó -un ejemplo es su auto amarillo-, dijo que no le pagaron lo que correspondía. Y volvió a ejemplificar este punto. “Teníamos diez fechas, habíamos hecho 20 shows y me pagaban de a uno. Después pasaban dos semanas y me pagaban el otro. Yo empecé a rebalsarme de a poco, empecé a desilusionarme”, dijo.

Las palabras de Leo Rey generaron gran revuelo y su testimonio se replicó en un sinfín de medios locales. Y fue justamente en el Facebook de uno de ellos, Radio BioBio, que la banda se refirió al tema. Si bien la “respuesta” fue corta y prácticamente sin palabras, el ataque fue directo a la yugular.

¿La razón? Desde el FB oficial de La Noche, publicaron la canción “Mentiroso”.