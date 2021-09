“Somos parecidos, sencillos”: Yuhui Lee desclasifica su amistad con Víctor “Zafrada” Díaz

No es raro que los televidentes sigan programas más por los participantes que por los contenidos o los temas. Y en el caso de los espacios de cocina, eso también ocurre. En “El discípulo del chef”, dos competidores -Yuhui Lee y Víctor “Zafrada” Díaz– se han ganado el cariño de la audiencia.

Y, además, se convirtieron en amigos a poco de comenzar las grabaciones. Todo gracias a que tienen una personalidad y un humor similar.

Publimetro le hizo las mismas preguntas a ambos. Lo que dijo respondió Víctor está en este link y esto es lo que dijo Yuhui:

– ¿Qué sabías de Víctor antes de llegar al reality?

“La verdad no sabía nada de él y tampoco de mis otros compañeros. Pero después, cuando dijeron quienes eran los participantes busqué información de ellos y también de Víctor. Él tiene una linda historia de cuando era niño.

– ¿Qué te pareció cuando lo conociste en persona?

“Me pareció que era un niño tranquilo e introvertido como yo, al principio nos presentamos y poquito a poquito fuimos hablando más”.

– ¿Qué es lo que más te agrada de Víctor?

“Me gusta porque somos parecidos, sencillos y por eso pudimos hablar y acercarnos altiro desde el principio, después con el tiempo nos hemos acercado más y me siento cómodo con él, también es divertido”.



– ¿Qué es lo más gracioso que les ha pasado en el programa?

No sé cuál es el más chistoso, porque nosotros siempre andamos bromeando, pero lo que más recuerdo es que siempre me cambia el nombre jajaja

– ¿Qué es lo que más te molesta de Víctor?

“Hasta este momento todavía no hay nada que me moleste de él, pero con el tiempo voy a descubrir y te aviso, jajaja”.

– ¿Crees que tú o Víctor puedan ganar “El discípulo del chef”?

“Yo creo que cualquiera de mis compañeros puede ganar, pero nosotros con Víctor esperamos llegar hasta la final, con sólo llegar a la final ya vamos a estar muy felices”.

– ¿Por qué crees que la gente les tiene tanto cariño a ti y a Víctor?

“Uuuuh. No sé, eso tenemos que preguntárselo a la gente, poh”.

– ¿Crees que van a seguir siendo amigos una vez que termine el programa?

“Yo creo que si po, ya tengo el teléfono de su mamá y su papá, y lo puedo ir a visitar a Iloca, no está tan lejos así que obvio yo puedo ir a jugar con él , no hay problema”.