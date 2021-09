Diez imperdibles series en Star+ para disfrutar este fin de semana

Este martes llegó al país Star+, el nuevo servicio de streaming de Disney enfocado para el público adulto.

Dentro del catálogo de la plataforma se encuentran una gran cantidad de películas y series, además de toda la oferta de deportes en vivo que ofrece ESPN.

Ante la llegada de este nuevo servicio de streaming, te dejamos diez imperdibles series que puedes disfrutar en Star+, ideales para hacer un maratón este fin de semana.

Diez imperdibles series en Star+

The X Files

Una agente del FBI (Gillian Anderson) se involucra en las investigaciones paranormales de su compañero (David Duchovny)

Only Murders in the Building

Sigue a tres extraños que comparten una obsesión por el “true crime” y que de pronto se ven envueltos en uno cuando investigan la misteriosa muerte de un vecino en su edificio de departamentos en Nueva York

Only Murders In The Building. Hulu

This is Us

Serie que sigue la historia de la familia Pearson. Un drama emotivo, conmovedor y entretenido, que ha conquistado al público y a la crítica.

Bones

Una serie dramática sobre una antropóloga forense que interviene para resolver crímenes cuando otros métodos fallan.

Scrubs

Comedia que sigue los pasos de J.D. (Zach Braff) que acaba de ingresar como interno a un singular hospital.

Lost

Los sobrevivientes del fatídico vuelo 815 de Oceanic Air continúan su lucha por su vida en una misteriosa isla.

How I Met Your Mother

Comedia que sigue la vida de cinco jóvenes amigos en Nueva York y en donde Ted Mosby (Josh Radnor) cuenta la historia de cómo conoció a la madre de sus dos hijos.

The Walking Dead

Herido en cumplimiento del deber, Rick Grimes, un alguacil de un pequeño pueblo de Georgia, despierta y encuentra al mundo infestado de “caminantes” zombies.

Los Simpsons

La popular serie animada sobre la familia Simpsons se encuentra en Star+ con sus 32 temporadas completas, para seguir las aventuras de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

24

Kiefer Sutherland interpreta a Jack Bauer en esta serie de televisión única en la que toda la temporada se desarrolla en un día, con cada uno de los 24 capítulos cubriendo una hora en tiempo real