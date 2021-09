Karen Bejarano fue la eliminada en The Covers por “detalles en la afinación”

Karen Bejarano, la antigua Karen Paola de Mekano, quedó eliminada la noche de este viernes 3 de The Covers de Mega. Simplemente a los jurados no logró convencerlos con su “Ay Dios Mío” de Karol G. Como contrapartida, la gran ganadora fue Josefina Montané, con su interpretación de Marilyn Monroe y su “I Wanna Be Loved By You”, una canción de hace 62 años.

En sus palabras finales Bejarano dijo que “yo no di la talla”.

¡Karen Bejarano no continúa en competencia! La cantante no logró convencer al jurado con su tributo a Karol G y quedó eliminada de #TheCoversMega ⭐ pic.twitter.com/qF074q6Ve4 — Mega (@Mega) September 4, 2021

La salida de Karen Bejarano se empezó a ver en los juicios de Óscar Mediavilla. “En la música urbana hay muchos que hablan y otros hacen una mezcla de canto y después habla. Lo importante es lo que se está diciendo. Aquí hubo muchos detalles con la afinación. La afinación en las partes cantadas se encontraba como siempre con detalles que faltaban. En todas las partes, que fueron bastantes”, dijo.

Enseguida añadió que “el tema es que cuando la escuchás a Karol G eso no pasa. Si estuviéramos en un estudio lo podríamos arreglar en dos minutos, pero no estamos en un estudio. No es un problema de cómo lo decís, si no de afinación en las partes cantadas”, sentenció.

Mientras que Beto Cuevas no fue tan duro, pero sí mencionó la palabra afinación, pese a las explicaciones de Karen Bejarano. “Traté de hacerlo un poco más cantadito, movidito, aunque Karol G no baila. Es más estática. Tiene un gran apoyo de bailarines. Ella ocupa mucho las manos. Traté jugármela un poco y al ser tan rápido cuesta tener la afinación. Traté de ser un poco más guarra y era un riesgo y me la quise jugar”, se explicó ella.

Algo convenció a Beto Cuevas, pero no tanto. “Bravo por ti por animarte. Me pregunto, ¿al ser música urbana no tendría derecho un imitador a tener el auto – tunning prendido? Hubo, lamentablemente, problemas que de afinación que se notaron. Yo te sentí cómoda y muy sexy, que es muy bueno”.

Y por último Javiera Contador dijo que “hiciste una mezcla que me parece que está bien. Le da espíritu a las canciones. A veces te siento como midiéndote, y ahí hay que dejar la cabeza. La gracia es que no se note. Te vi que lo pasabas mejor que la otra vez”.