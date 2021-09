“Me dejé la ca..”: el descargo de Kika Silva tras corte de pelo casero

Kika Silva se cortó el cabello en su casa y no quedó tanto como esperaba, protagonizando un divertido descargo sobre cómo fue el resultado.

La modelo e influencer señaló a través de sus historias de Instagram que “aprovechando los minutos libres, les quiero contar que me de las di de bacán. Me corté el pelo, yo sola, hace un tiempo acá. Y me quedó bien la chasquilla, me quedó la raja”.

“Me creció y me las di de nuevo de bacán, de cortarme el pelo sola, y me dejé la cagá, pero la cagá”, expresó.

Instagram @kikasilvas

De igual manera, afirmó que “ayer, en verdad, se veía bien porque el pelo estaba recién seco y peinado, pero en mi día a día no soy de andar peinándome, sino que soy más mamarracha, de agarrarme el pelo y ya. Y tengo la cagá”.

Tras esto Kika Silva, quien actualmente reside en Estados Unidos, compartió imágenes de su look en la actualidad, indicando que “voy a tener que andar más señorita y peinarme más” y “o usar más cintillos”.

Instagram @kikasilvas