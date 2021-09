Pamela Díaz le reclamó al canal estatal: “La gente de TVN es muy terca”

Pamela Díaz reveló en “Me Late Prime” de TV+ su actual situación en “Mochileros”, el flamante espacio que tenía en TVN desde hacía poco. “Este sábado (4) sale Jean-Phillipe Cretton en el capítulo… y se terminaron las grabaciones”, dijo. “¿El programa se acabó?”, le consultó Daniel Fuenzalida.

A continuación vino la respuesta de Pamela Díaz. “Partí tan feliz. Yo creo que TVN no me sabe valorar”, dijo. Además dijo que cuando quiso ir a decir adiós “no me pude despedir de nadie, porque no había nadie. No conozco a los ejecutivos. Hablé con los rostros de ese canal, que quedan muy pocos, y me decían lo mismo. Siento que nunca estuve ahí”, aseguró.

Luego Pamela Díaz criticó que “el canal tiene una parrilla tibia, más fría que la cresta. ¿Entonces qué quieren, que saque 10 ó 15 puntos? ¡No puedo! ¿Qué creen que soy?”, afirmó. “La gente de TVN es muy terca. Su línea editorial no va con la mía El programa está editado de una forma que yo no la entiendo”, aseguró.

Sin embargo, según publicó Página 7, en el canal dijeron que las grabaciones terminaron pero aún existen algunas por concretarse. Restan ocho capítulos de “Mochileros” por salir al aire.