Cecilia Bolocco recordó duro momento en embarazo de su hijo Máximo: “Fue un milagro”

Cecilia Bolocco recordará esta noche, en el debut del estelar de Canal 13 “Los 2000, un zapping al pasado”, los duros momentos que vivió durante el embarazo de su hijo Máximo, en medio de la campaña presidencial de su esposo, Carlos Menem, en Argentina.

La Miss Universo relató el complejo escenario que debió afrontar con los programas de farándula chilenos desde mayo de 2001, cuando se casó con el político argentino y con quien tuvo a su único hijo, en 2003.

“Yo estaba esperando a Máximo y ya había perdido una guagüita. Carlos estaba en campaña (la que finalmente perdió ante Néstor Kirchner) y los médicos me dijeron que mejor regresara a Chile, que estuviera con mis doctores en casa. Cuando llegué, me acosté y al día siguiente me levanto y empecé con síntomas de pérdida de nuevo”, contó Bolocco, quien reveló en la entrevista con Tonka Tomicic que mientras esperaba a su doctor decidió prender la televisión para mantenerse tranquila. Un error del que hasta el día de hoy se arrepiente.

“Cuánto lo lamento, Dios mío. No voy a decir quién era, porque falleció, pero él hablaba pestes de mí, las cosas más duras que he escuchado”, relató la mayor del clan Bolocco, quien tras ese episodio estuvo cerca de perder a Máximo.

El duro momento de Cecilia Bolocco

“Yo sentí que me ahogaba y siento en mi estómago caliente todo, era sangre. Llamo desesperada a mi nana, a mi mamá y al doctor, que se viene corriendo (…) pensé en ese momento que mi niño ya no estaba”, continuó la animadora nacional, quien recién vino a tranquilizarse una vez que llegó su doctor a la casa.

“El doctor casi se muere cuando abre la cama, él sabía todo lo que me había costado, hasta que de repente grita ‘¡ahí está, ahí están los latidos!’ (…) fue verdaderamente un milagro”, finalizó la exconductora de “Viva el lunes”.