Vanesa Borghi confirma que testificó en el caso de Nayara Vit

Vanesa Borghi reveló que testificó en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente por la muerte de Nayata Vit. La modelo brasileña falleció al caer desde el balcón de un edificio a comienzos el 7 de julio pasado. Las circunstancias de su caída son indagadas por el fiscal Omar Mérida, quien en la más reciente información descartó una caída accidental.

Ahora, respondiendo preguntas en su Instagram, Vanesa Borghi se encontró con una seguidora que le preguntaba por qué no había reclamado justicia para Nayara. Entonces, la modelo argentina respondió que “duele pensar en ella. Me da mucha tristeza recordar que ya no la veré (no éramos íntimas pero compartíamos regularmente el último tiempo) y yo ya hice lo que tenía que hacer, testificar”, dijo en sus stories de Instagram.

Sin embargo, Vanesa Borghi añadió que “la justicia es la que se encarga de la investigación, no yo. Creo que todas las personas viven los duelos de distintas maneras. Y yo llevo tres duelos seguidos. Entonces también necesito un respiro de este tipo de preguntas…”, concluyó.

Esta misma semana se reveló la versión de una carabinera de la SIP de Las Condes. Ella dijo que en una conversación con un guardia de seguridad ciudadana de la municipalidad éste le dijo que se recibieron llamados de teléfono informando sobre gritos en el lugar.