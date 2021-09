Raquel Argandoña le tiró tremendo palo a Amaro: “Nunca me llamaste, así que no te vengas a hacer el amoroso conmigo”

Raquel Argandoña apareció en “Bienvenidos”, después de visitas esporádicas en el matinal y llegó de inmediato marcando.

En este caso la víctima fue Amaro Gómez-Pablos, quien le dio la bienvenida al programa y recibió el comentario.

“Amaro yo a ti no te veo desde febrero, nunca me llamaste, así que no te vengas a hacer el amoroso conmigo”, le dijo Argandoña.

Y con risas, Amaro le responde: “Me encantan estas extorsiones de Raquel”.

Esto luego de la entrevista que Gómez-Pablos le hiciera a Argandoña, en medio del escándalo de violencia intrafamiliar, en donde se vio involucrado su hijo Nano Calderón y su padre.